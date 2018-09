Médaille historique pour la Canadienne Christa Deguchi

(Sportcom) – Christa Deguchi est devenue la première Canadienne à remporter une médaille chez les femmes aux Championnats du monde de judo. Elle a mis la main sur le bronze dans la catégorie des moins de 57 kg, samedi, à Bakou, en Azerbaïdjan, en battant l’Allemande Theresa Stoll par ippon.

«C’est vraiment un grand jour pour moi, en plus, ce sont mes premiers mondiaux ! Je suis fière d’être une pionnière. Theresa m’a propulsée et a fait waza-ari, mais je voulais cette médaille de bronze. J’avais encore de l’énergie, alors je me suis battue plus agressivement pour le Canada et pour moi. Mon prochain objectif est de remporter le Grand Chelem d’Osaka (novembre) et mon plus grand rêve est de gagner aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.»

En demi-finale, elle a perdu par waza-ari face à la Japonaise Tsukasa Yoshida, éventuelle championne du monde. Plus tôt dans le tournoi, la représentante du pays s’est défaite tour à tour de la Nord-Coréenne Ri-hyo Sun, de la Roumaine Corina Stefan et de la Kosovare Nora Gjakova.

«Je visais l’or, mais j’ai manqué d’habiletés. Je vais travailler plus fort pour l’avoir l’an prochain. Tsukasa a été meilleure que moi, surtout après le golden score. Après cette défaite, je me suis reprise mentalement pour la finale du bronze», a dit Deguchi.

En 2018, en Grand Prix, Deguchi a remporté l’or à Zagreb et Hohhot, ainsi que le bronze à Budapest. Elle a aussi décroché le titre des Championnats panaméricains de judo dans sa catégorie de poids et la première médaille d’or canadienne au Grand Chelem de Paris.

«En tant qu’organisation, c’est notre objectif d’amener les athlètes à ce niveau. Nous avions vu Christa se battre pour le Japon sur la scène internationale il y a quelques années. Nous croyions beaucoup en elle et quand elle a finalement accepté de nous représenter, nous avons mis un plan en place qui s’est déroulé à merveille. Elle nous a démontré qu’elle était capable de le faire !» a commenté Nicolas Gill, directeur général et directeur haute performance de Judo Canada.