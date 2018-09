À TVA Sports: l'Impact affronte le New York City FC

L'Impact de Montréal renoue avec l'action ce soir, alors qu'il accueille le New York City FC dans un Stade Saputo qui, selon les prévisions, sera rempli à pleine capacité.

La formation new-yorkaise est présentement troisième dans l'Est, alors que Montréal occupe le sixième et dernier rang donnant accès aux éliminatoires.

Le Bleu-blanc-noir a d'ailleurs dévoilé son onze partant en vue de la rencontre:

Voici VOTRE XI partant pour le match de ce soir contre @NYCFC



Here is YOUR starting XI for tonight's game against New York City FC#IMFC #MTLvNYC pic.twitter.com/u5M79tsnC9