Les Penguins dominants face aux Blue Jackets

Malgré le tour du chapeau d’Oliver Bjorkstrand, les Blue Jackets de Columbus ont été dominés 7-3 par les Penguins, samedi après-midi, lors d’un match préparatoire disputé à Pittsburgh.

Matt Cullen a inscrit deux buts et obtenu une mention d’aide pour les Penguins, tandis que Zach Aston-Reese a réussi trois passes décisives.

Le défenseur québécois Kris Letang a touché la cible en plus de contribuer au but d’Adam Johnson. Juuso Riikola et Garrett Wilson ont complété la marque pour les favoris de la foule.

Pour sa part, Sidney Crosby a obtenu deux mentions d’aide.

Il s’agissait d’une première victoire en trois matchs préparatoires pour les Penguins, qui comptaient samedi sur le retour de leur entraîneur-chef Mike Sullivan. Ce dernier s’était absenté ces derniers jours en raison du décès de son père.

Pour la formation de Columbus, il s’agit d’une deuxième défaite en autant de jours, et d’une troisième en quatre matchs pré-saison.

Les Blue Jackets à la traîne

Les Penguins ont enfilé quatre buts avant de finalement voir leurs adversaires répliquer, en fin de deuxième période. Bjorkstrand a alors inscrit son premier but du calendrier préparatoire.

L’attaquant de 23 ans a récidivé deux fois plutôt qu’une en troisième période. Il a d’ailleurs profité d’un avantage numérique pour inscrire son deuxième but de la rencontre.

Après avoir réduit l’écart à 5-3, les Blue Jackets n’ont pas été en mesure de poursuivre sur leur lancée. C’est plutôt Wilson qui a mis le match hors de portée des visiteurs en déjouant le gardien Jean-François Bérubé sur un retour de lancer.

Bérubé a alloué trois buts sur huit tirs. Précédemment, Joonas Korpisalo avait réalisé 26 arrêts devant la cage des Blue Jackets.

À l’autre bout de la patinoire, Matt Murray a repoussé 30 des 33 tirs dirigés vers lui.