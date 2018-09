Les Maple Leafs toujours invaincus en présaison

Les Maple Leafs de Toronto ont battu les Sabres 3-2, samedi soir, à Buffalo et ont conservé leur fiche immaculée après quatre matchs préparatoires.

Calle Rosen a brisé l’égalité de 2-2 en troisième période avec un but en avantage numérique. Le défenseur de 24 ans a décoché un tir de la pointe qui a passé entre les jambières de Carter Hutton.

C’est Jeff Skinner qui avait ramené tout le monde à la case départ dans la période médiane, avec son premier but dans l’uniforme des Sabres.

Les représentants de la Ville Reine s’étaient inscrits deux fois à la marque dans ce même engagement. Austin Matthews et Jeremy Bracco avaient déjoué Hutton.

L’autre réussite des perdants est venue du bâton de Kyle Okposo, en première.

Le gardien Frederik Andersen a accordé les deux buts des Sabres, alors qu’il a partagé le travail avec Calvin Pickard. Quant à lui, Hutton a disputé l’ensemble de la rencontre, faisant face à 28 tirs.

Les deux prochains duels des Maple Leafs les opposeront au Canadien. Les deux formations s’affronteront lundi à Toronto et se retrouveront mercredi à Montréal.

Evgeny Svechnikov tranche en prolongation

En touchant la cible en prolongation, Evgeny Svechnikov a permis aux Red Wings de l’emporter 4-3 face aux Bruins de Boston, à Detroit.

Axel Andersson avait forcé la tenue d’une période supplémentaire en créant l’égalité en avantage numérique avec moins de six minutes à faire en troisième période. Quelques minutes plus tôt, Daniel Winnik avait permis aux Bruins de réduire l’écart à un but.

Filip Zadina, Dannis Cholowski et Vili Saarijarvi ont été les autres marqueurs pour les Red Wings.

Cameron Hughes a complété la marque pour les Bruins.

Jimmy Howard a réalisé 23 arrêts devant la cage de l’équipe locale. Pour sa part, Zane McIntyre a bloqué 21 lancers.

Une troisième période payante pour le Lightning

À Tampa Bay, le Lightning a marqué trois buts lors du dernier engagement pour vaincre les Predators de Nashville 5-3.

Dans la période fatidique, Dennis Yan, Carter Verhaeghe et Cédric Paquette ont tous déjoué Juuse Saros.

Ce sont les représentants du Tennessee qui ont été les premiers à s’inscrire au tableau indicateur. Calle Jarnkrok a réussi son deuxième but en présaison lors du premier vingt.

Tampa Bay est revenu dans la rencontre avec des réussites de J.T. Miller et Alexander Volkov dans la période médiane, mais Ryan Ellis a ramené tout le monde à la case départ avant la fin de l’engagement.