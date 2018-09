Les Braves distancent les Phillies

En vertu d’une victoire de 6-5 obtenue vendredi soir à Atlanta, les Braves ont augmenté leur avance sur les Phillies de Philadelphie à 7,5 matchs dans la section Est de la Nationale.

En retard 4-1 après sept manches et demi, Ozzie Albies, Ender Inciarte et Johan Camargo ont uni leurs efforts et ont produit cinq points qui auront finalement fait la différence. Albies a claqué son 23e circuit de la saison dans cette séquence.

L’artilleur Jonny Venters (5-1) a obtenu la victoire, lui qui a seulement œuvré pendant deux tiers de manche, ne donnant rien à ses adversaires. C’est A.J. Minter qui a été envoyé en neuvième pour assurer la victoire. Après avoir permis un point, il s’est ressaisi et a complété le travail pour obtenir son 15e sauvetage en 2018.

Chez les Phillies, Cesar Hernandez a étiré les bras et Pat Neshek (3-2) a vu la défaite être ajoutée à sa fiche.