Le nouveau capitaine inspire le Drakkar

Inspiré par son nouveau capitaine Gabriel Fortier, le Drakkar de Baie-Comeau a réussi sa rentrée devant ses partisans, samedi après-midi, quand il a pris la mesure des Saguenéens de Chicoutimi par la marque de 6-4.

Victorieux 3-1 à Saguenay la veille, les matelots du navire ont remis ça face à leurs grands rivaux de la division Est, qui ont été très coriaces pendant 40 minutes avant de voir les locaux se faufiler dans la dernière ligne droite.

Auteur de son premier but de la campagne à la fin du deuxième engagement, le numéro 9 du Drakkar a rompu l’égalité en troisième avec son deuxième filet du match qui s’est finalement avéré le but gagnant.

La première étoile du match en a ajouté, quelques instants plus tard, quand il a préparé le but de Nathan Légaré également auteur d’un doublé devant les 1830 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

«Même si le début de match n’a pas été facile, personne n’a baissé la tête sur le banc et on savait qu’on pouvait revenir et c’est ce que nous avons fait au cours de la troisième période», a commenté le 19e titulaire dans l’histoire de l’équipe.

Le choix de deuxième ronde du Lightning de Tampa Bay gardera un très bon souvenir de ce premier match avec le C sur son chandail. «C’est un très bel honneur. Quand je pense aux anciens capitaines comme les Girard, Grégoire et Thibeault, je suis très heureux. On sent déjà une nouvelle erre d’aller et ça va être une belle saison», a promis le marchand de vitesse.

«Un vrai leader»

Le pilote Martin Bernard a évidemment louangé son joueur de centre : «Gabriel est un vrai leader et il a su le prouver ce soir (samedi). Cela n’a pas été facile en début de rencontre. Nous sommes rentrés tard, cette nuit, et c’était difficile de prévoir comment les joueurs allaient réagir. Les gars n’ont pas lâché et je leur lève mon chapeau pour la troisième période.»

Appelé en relève au gardien partant Kyle Jessiman, le cerbère Justin Blanchette a également eu son mot à dire quand il a réalisé un véritable vol face à la recrue Théo Rochette, au début du troisième tiers, alors que la marque était toujours 4-4.

Christopher Benoît et D’Artagnan Joly ont complété la marque dans la victoire. Samuel Houde (deux fois), Théo Rochette (son premier en carrière) et Gabriel Villeneuve ont sonné la riposte des Bleus.