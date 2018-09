La «triple couronne» risque d’échapper à J.D. Martinez

Connaissant une saison exceptionnelle dans l’uniforme des Red Sox de Boston, le frappeur de choix J.D. Martinez risque de conclure à court de la fameuse «triple couronne».

Cette distinction est attribuée à celui qui domine sa ligue pour le total de circuits et de points produits tout en présentant la meilleure moyenne au bâton.

Deux longues balles frappées vendredi soir par Khris Davis, des Athletics d’Oakland, a repoussé Martinez à quatre circuits du meneur. Davis a effectivement obtenu ses 44e et 45e circuits de la saison tandis que le joueur des Red Sox a expédié la balle 41 fois de l’autre côté de la clôture.

Martinez compte toujours le plus grand nombre de points produits (124) tandis que sa moyenne au bâton de ,330 le place provisoirement au deuxième rang, derrière son coéquipier Mookie Betts (,339).

La «triple couronne» a été obtenue seulement 17 fois dans le baseball majeur. Rogers Hornsby (1922 et 1925) et Ted Williams (1942 et 1947) ont chacun réussi l’exploit à deux reprises. Le dernier joueur à avoir signé un tel fait d’armes : Miguel Cabrera, dans l’uniforme des Tigers de Detroit, en 2012.