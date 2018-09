La deuxième demie coule le Toronto FC

Les Red Bulls de New York ont inscrit deux buts dans les 20 dernières minutes de jeu et ont battu le Toronto FC 2-0, samedi, au New Jersey.

C’est Alejandro Romero Gamarra qui a ouvert la marque à la 70e minute. Le milieu de terrain offensif argentin a mollement frappé le ballon de la gauche en plein centre de la surface de réparation. Le précieux objet a ensuite dévié sur un défenseur de Toronto pour déjouer Alexander Bono.

Dans les arrêts de jeu, Derrick Etienne a profité de la chute d’Eriq Zavaleta et s’est retrouvé fin seul devant le gardien torontois. Il a lobé le ballon dans le haut du filet et marqué son premier but depuis le 12 mai.

Il s’agit d’une première victoire en trois matchs pour les Red Bulls, qui pointent au deuxième rang de l’Association Est de la Major League Soccer. À l’inverse, le Toronto FC a subi une quatrième défaite en six départs. Les représentants de la Ville Reine sont aux neuvièmes rangs de la même association.