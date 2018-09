Johnny Manziel retient des éléments positifs de sa performance

Malgré la défaite de 31-14 subie vendredi soir à Winnipeg, le quart-arrière des Alouettes de Montréal Johnny Manziel retient quelques éléments positifs de sa performance contre les Blue Bombers.

«J’étais très confortable pendant une majeure partie de la soirée, je voyais bien le terrain et les couvertures défensives, a-t-il indiqué, au terme de la rencontre, tel que cité par le site web de la Ligue canadienne de football. Même si c’est une défaite, d’un point de vue personnel pour l’apprentissage dans cette ligue, il y a eu des améliorations. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je suis fier de la façon que les gars ont bataillé.»

Tirant de l’arrière par 14 points à la mi-temps, les Alouettes ont bien tenté de revenir. Le pointage était par ailleurs de 24-14, au quatrième quart, quand Manziel a été victime d’une interception par la recrue des Blue Bombers Marcus Sayles. Le quart-arrière s’en voulait au terme du match en pensant à ses coéquipiers.

«Ça me fait mal, a-t-il réagi. C’est difficile quand on sait à quel point tous ces gars-là travaillent. D’arriver à court à la fin de la rencontre, ça me donne mal à l’estomac.»

Manziel a terminé le match avec 18 passes complétées en 25 tentatives pour des gains de 212 verges. Il a notamment amené l’équipe à la porte des buts, au troisième quart, pour mieux voir Antonio Pipkin courir sur deux verges dans la zone payante. Sur la feuille des statistiques, Manziel n’a toutefois obtenu aucun touché, mais commis cette fameuse interception.

La passe de Lewis à Manziel

Sur une note positive, les amateurs retiendront un intéressant jeu entre Manziel et le receveur de passes Eugene Lewis au troisième quart. Après une remise à Lewis dans le champ arrière, Manziel s’est isolé pour mieux capter une passe par la suite. Ce jeu audacieux avait permis aux Alouettes d’avancer de 22 verges.

En vertu de la défaite, le club montréalais possède maintenant un dossier de 3-10 depuis le début de la saison. Le prochain match des Alouettes est prévu le 30 septembre, à Montréal, contre les Roughriders de la Saskatchewan.