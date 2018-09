Grand retour des Remparts et de Patrick Roy: tout sur l’édition 2018-2019

Les choses ont passablement changé dans la LHJMQ depuis le départ de Patrick Roy pour le Colorado, au terme de la saison 2012-2013. Toutefois, avec les Remparts, c’est comme s’il n’était jamais parti.

Accompagné par une équipe qui, à quelques exceptions près, ressemble beaucoup à celle avec laquelle il avait travaillé durant ses dix premières années à Québec, Roy souhaite maintenant permettre aux Diables rouges de présenter, année après année, des équipes qui rendront fiers les partisans québécois.

En acceptant de revenir à Québec, Roy avait une demande bien précise au président de l’équipe, Jacques Tanguay: que son fidèle adjoint pendant huit saisons avec les Remparts, Martin Laperrière, soit de retour.

Roy a également retrouvé la directrice des services à l’équipe, Nicole Bouchard, avec qui il avait développé une excellente relation au cours des années, parlant même d’elle comme de la «vraie directrice générale des Remparts». Le thérapeute sportif Steve Bélanger ainsi que le gérant de l’équipement, Stéphane Savard, sont également toujours en poste.

«On forme une belle équipe et je suis très content de mon personnel d’entraîneur. J’adore travailler avec Ben [Benoit Desrosiers], Lappy [Martin Laperrière] et Ghyslain [Rousseau], nos échanges sont très agréables. Ma relation avec Nicole n’a pas changé non plus, on est toujours restés proches. Je suis extrêmement emballé de ça et je ne regrette aucunement ma décision d’être revenu avec les Remparts.»

Nouvelle réalité

Roy revient toutefois dans un contexte un peu différent. Non seulement il n’est plus actionnaire de l’équipe – les Remparts sont maintenant la propriété de Québecor –, mais la ligue a également changé depuis qu’il l’a laissée en 2013.

Les nouveaux règlements font en sorte qu’il est de plus en plus difficile d’utiliser les avantages du marché pour attirer des joueurs réfractaires désirant poursuivre leur développement aux États-Unis. Il est aussi interdit aux formations dans toute la Ligue canadienne de hockey d’échanger leurs choix européens, et ce, depuis 2013. Les joueurs européens ne peuvent pas non plus être troqués durant leur première année en Amérique du Nord.

À son premier passage avec les Diables rouges, Roy avait souvent réussi des coups fumants notamment de convaincre des joueurs comme Angelo Esposito, Anthony Duclair ou Adam Erne de venir à Québec. Il avait également fait l’acquisition de choix européens élevés, dont le 2e au total de l’encan de 2011 pour mettre la main sur Mikhail Grigorenko.

Mais peu importe! assure-t-il.

«Pour moi, ce n’est pas différent. La ligue fait des efforts pour améliorer le produit et régler les déséquilibres entre les équipes. C’est déjà là qu’elle essayait d’aller quand j’ai quitté. De plus, ma relation avec Québecor est extraordinaire et je ne sens pas que ç’a changé. Je me sens de la même façon que lorsque l’équipe était à nous, je travaille avec la même fierté.»

Faire triper les partisans

Cette fierté, Roy espère la transmettre aux partisans. Bien au courant que la majorité des observateurs ne placeront pas les Remparts parmi les équipes de tête, il croit avoir en sa possession une équipe qui peut causer une surprise et qui offrira un bon spectacle aux partisans de l’équipe.

«J’ai plusieurs choses derrière la tête et l’une d’elles est d’amener l’équipe à un niveau qui va faire triper nos partisans. Je veux rendre les gens heureux, que ceux qui vont venir repartent en se disant: wow, on a eu un bon show!»

Un entraîneur différent

Même s’il assure qu’il n’a rien perdu de son côté intense, Patrick Roy croit qu’il sera un entraîneur différent de ce qu’il a pu être dans le passé.

«Mon approche est différente. Je pense que je vais toujours être aussi intense, sauf qu’à l’époque, j’étais peut-être un peu plus intransigeant. C’était ma façon ou rien. Là, je suis plus flexible. Je veux donner la chance aux joueurs de me montrer ce qu’ils sont capables de faire. J’ose croire que je suis différent. J’ai évolué avec les années, mais les victoires et les défaites vont me tester et c’est là que je vais voir si j’ai vraiment changé!» a-t-il déclaré en riant.

Fier de Martin Laperrière

D’ailleurs, Roy ne croit pas qu’il n’y a que lui qui a changé. Il voit en son entraîneur-associé, Martin Laperrière, qu’il a déjà désigné comme son successeur derrière le banc des Remparts lorsqu’il partira, une version améliorée.

«Je suis vraiment fier de Lappy, a-t-il mentionné. Il a fait un bon cheminement. Il a été entraîneur-chef pendant deux ans avec le Blizzard du Séminaire Saint-François et je vois une grosse différence dans sa personnalité, dans sa façon de voir les choses. Quand tu es entraîneur-chef, tu as des attentes par rapport à tes adjoints. Lui, il le comprend et le maîtrise mieux aujourd’hui et notre chimie est encore meilleure.»

Pas de pression d’attirer

Les Remparts ont connu des baisses constantes d’assistance depuis le départ de Patrick Roy, à l’exception de la saison d’ouverture du Centre Vidéotron, jusqu’à en venir à la pire assistance pour une saison depuis la campagne 2005-2006, l’an dernier. Malgré tout, Patrick Roy ne sent pas le devoir d’attirer les gens à l’aréna.

«La seule responsabilité que je ressens, c’est de les faire triper. Le reste va venir avec. Les gens vont venir par curio­sité au début et mon but sera de mener ces gens à revenir, soir après soir, de ne pas les laisser tomber et de leur offrir un bon spectacle. Après, ce sera aux gens de prendre une décision. On n’a jamais tordu le bras à qui que ce soit pour venir voir nos matchs. Ce sera libre à eux. S’ils aiment ce qu’ils voient et ont du plaisir à venir nous voir, tout le monde sera gagnant.»

«Rien à foutre de mon ego»

Même s’il a hérité d’une formation qu’il n’a pas bâtie, Patrick Roy assure qu’il n’est pas revenu avec les Remparts pour tout chambouler. Il prônera la stabilité.

«Je n’ai rien à foutre de mon ego. Philippe Boucher a fait du bon travail. Il y a beaucoup de choses que j’ai aimées de ce qu’il a fait, et d’autres un peu moins. Mais c’est normal, car j’ai une identité et une façon de travailler différente de celle de Philippe. J’ai une structure plus agressive et j’aime quand on met de la pression et qu’on va à l’attaque, tandis que Philippe a une philosophie un peu plus passive. J’aime y aller "all-in", c’est comme ça que je suis. Laquelle est la meilleure? Je ne peux pas répondre.»

Heureux de retrouver les amateurs

Patrick Roy se dit touché de la réponse des amateurs face à son retour à Québec.

«Je trouve l’amour des gens de Québec très flatteur, mais c’est aussi comme ça que je me sens envers eux. Les gens reconnaissent ce que j’ai fait pendant 10 ans avec les Remparts, mais aussi le fait que je suis revenu vivre dans ma ville, à Québec. Je pense qu’ils ont du respect pour ça. De mon côté, de revenir derrière le banc, c’est un privilège. Je suis revenu parce que le contexte était bon pour moi, mais d’abord et avant tout, pour renouer avec les amateurs. Ça me fait triper.»

À l’attaque

«J’aime mon attaque. Je trouve qu’on a un bel équilibre. On va être capable de jouer à quatre trios et ça va permettre à des gars comme Gabriel Montreuil et Xavier Cormier d’avoir plus de temps de glace.»

Rapides et jeunes

«Je pense que les gens vont avoir du plaisir à nous regarder jouer. On va être une équipe rapide et intense. Ç’a été la marque de commerce de ce qu’on a fait pendant les 10 ans que j’ai été avec Remparts. On va revenir à ça. On va vouloir une équipe offensive, alors nos défenseurs vont être très actifs.»

Un nouveau cycle

«On commence un nouveau cycle avec des gars comme Nicolas Savoie, Félix Tremblay, Félix-Olivier Chouinard, Xavier Cormier et Gabriel Montreuil, en plus de Pierrick Dubé qui a joué à 16 ans l’an dernier. On a un bon mélange de vétérans et de jeunes et c’est ce qui me permet de croire qu’on peut avoir une très belle saison.»