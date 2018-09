Coupe Laver: l'Europe envoie l'artillerie lourde

La deuxième journée de la Coupe Laver promet du tennis de haute voltige, et ce, dès 14h à TVA Sports 2.

L’Europe a amorcé le tournoi du bon pied en se forgeant une avance de 3-1, et vu les confrontations au menu aujourd’hui, l’équipe Monde aura fort à faire pour rétrécir l’écart.

Le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic, respectivement deuxième et troisième raquettes mondiales, seront en action en simple pour l’Europe, tout comme l’Allemand Alexander Zverev, cinquième au monde.

L’équipe Monde enverra quant à elle dans la mêlée John Isner (10e au monde), Nick Kyrgios (27e) et Kevin Anderson (9e), qui affronteront respectivement Zverev, Federer et Djokovic.

La journée se concluera avec un match de double opposant la paire composée de David Goffin et Grigor Dimitrov (Europe) au duo formé de Jack Sock et Nick Kyrgios (Monde).

Horaire des matchs (rang ATP entre parenthèses)

À 14h00

Alexander Zverev [Europe] (5) c. John Isner [Monde] (10)

Suivi de

Roger Federer [Europe] (2) c. Nick Kyrgios [Monde] (27)



À 20h00

Novak Djokovic [Europe] (3) c. Kevin Anderson [Monde] (9)

Suivi de

Grigor Dimitrov et David Goffin [Europe] c. Jack Sock et Nick Kyrgios [Monde]