Connaître son entraîneur sur Youtube

Signe que le temps passe, les plus âgés des joueurs composant l’alignement 2018-2019 des Remparts de Québec n’étaient âgés que de cinq ans lorsque Patrick Roy a annoncé sa retraite du hockey professionnel, en 2003. Néanmoins, ils savent tous très bien ce qu’il a accompli. Merci à des anecdotes de plus vieux, mais aussi... à YouTube!

Évidemment, la carrière de Roy a été marquée par de nombreux faits saillants: quatre conquêtes de la coupe Stanley, trois trophées Conn-Smythe et trois trophées Vézina, entre autres.

Toutefois, en plus de ses exploits sportifs, il s’est aussi distingué par son intensité et sa fougue qui ont souvent donné droit à des moments de télévision mémorables. Plusieurs d’entre eux, d’ailleurs, sont toujours accessibles sur internet et ils reviennent à l’occasion dans différents décomptes sportifs à la télévision.

«J’ai vu pas mal de vidéos de lui, plusieurs faits saillants de sa carrière. C’est une légende! On entend souvent parler de lui et c’est impressionnant ce qu’il a accompli», mentionne l’attaquant Louis-Filip Côté.

«J’ai regardé quelques vidéos, dont celui où il avait entamé une guerre de mots avec Jeremy Roenick et où il disait ne pas l’entendre puisqu’il avait ses bagues de la coupe Stanley dans les oreilles, raconte-t-il en riant. C’est vraiment un bon gars et un bon entraîneur. J’espère qu’on pourra connaître une bonne saison avec lui.»

Entraîneur intense

S’ils n’ont aucun souvenir de la carrière de joueur de Roy, les joueurs des Remparts connaissent tout de même sa personnalité forte et son désir de vaincre.

«J’aime ça. Je n’ai aucun problème avec l’intensité. Si on est intenses dans les pratiques, on va l’être dans les matchs. C’est ça qu’il faut», ajoute Côté.

Pour eux, de pouvoir évoluer pour un membre du Temple de la renommée du hockey ajoute à l’expérience de jouer à Québec.

«C’est un peu bizarre, je le regardais depuis les estrades quand j’étais jeune. C’est un gagnant du Jack-Adams et l’un des meilleurs gardiens de l’histoire de la LNH. Quand il te donne un conseil, il faut que tu le prennes, car tu sais qu’il a de l’expérience. C’est un entraîneur combatif et il n’aime pas perdre. Il est intense derrière le banc et les gars aiment ça. Il est exigeant, mais il reconnaît les bons coups», ajoute Félix-Olivier Chouinard, un choix de deuxième ronde des Remparts en 2017.