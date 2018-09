Allemagne: Dortmund perd la deuxième place, Berlin meneur provisoire

Dortmund a perdu samedi la deuxième place de la Bundesliga après avoir concédé un nul 1-1 à Hoffenheim, alors que le Hertha Berlin a pris pour quelques heures au moins les commandes lors de cette quatrième journée.

En attendant l'entrée en lice du leader Munich (9 pts), qui reçoit Schalke à 18h30, Berlin profite de sa victoire à domicile 4-2 contre Mönchengladbach pour se positionner seul en tête avec 10 points.

Hoffenheim-Dortmund était un duel entre deux équipes engagées en Ligue des champions, mais déjà distancées en championnat par le Bayern après seulement trois journées.

Le nul permet aux Bleu et Blanc de rester invaincu à domicile depuis le 20 janvier, et à Lucien Favre de ne toujours pas avoir connu la défaite depuis qu'il est arrivé sur le banc du Borussia en début de saison.

Le Brésilien d'Hoffenheim Joelinton a ouvert le pointage juste avant la pause (44e), et la cause a semblé entendue lorsque le jeune défenseur français de Dortmund, Abdou Diallo, formé à Monaco, a été exclu à la 75e minute pour avoir freiné dans sa course l'attaquant international croate Andrej Kramaric qui filait vers le but.

Au vu des images, la décision est très sévère. «Ce n'était pas un carton rouge, Diallo va vers la balle, les deux joueurs utilisent leur bras», a regretté le capitaine de Dortmund Marco Reus, «tout le monde dans le stade a vu que ça ne valait pas une exclusion, mais l'arbitre vidéo n'est pas intervenu.»

Champion contre dauphin

Dortmund est cependant revenu au score à la 84e minute par l'Américain Christian Pulisic, qui a repris en force un centre de Marco Reus.

Au total, Hoffenheim s'est créé le plus grand nombre d'occasions, et s'est vu refuser deux buts pour hors-jeu, dont un sur l'intervention de l'assistant vidéo, qui l'a annulé in extremis alors que l'arbitre de champ allait siffler l'engagement.

Mais le Borussia de Lucien Favre, s'il n'est pas encore souverain dans le jeu, fait preuve cette saison d'une rage et d'une volonté qui sont pour l'instant récompensées, comme mercredi à Bruges en Ligue des champions, avec un but heureux en fin de match pour arracher la victoire.

En fin de journée, c'est le Bayern Munich qui retrouve le championnat, après un déplacement réussi sur le terrain du Benfica Lisbonne en Ligue des champions (victoire 2-0), pour un match à l'extérieur contre Schalke, son dauphin de la saison dernière.

Et si les champions en titre ont gagné tous leurs matches pour l'instant, Schalke est avant-dernier avec toujours zéro points. Munich est privé de trois joueurs gravement blessés : Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Rafinha. Franck Ribéry est titulaire. Jérôme Boateng et Arjen Robben sont en revanche remplaçants.