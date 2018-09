Alexis Lafrenière: un futur joueur de centre?

Nul doute, Alexis Lafrenière est présentement le meilleur espoir en vue du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2020. Avec les petits bijoux qu’il peut réaliser sur la glace, tous les dépisteurs de la LNH ont les yeux braqués sur le natif de Saint-Eustache.

En amassant 80 points, dont 42 buts à sa première saison dans le circuit Courteau, Lafrenière est devenu le premier Québécois depuis Vincent Lecavalier à être nommé recrue de l’année dans la ligue canadienne de hockey.

Ses exploits ont étonné la planète hockey, si bien que le meilleur joueur de l’histoire, Wayne Gretzky, a vanté les mérites de l’attaquant de 16 ans.

«Il est vraiment bon! Il me rappelle Gilbert Perrault des Sabres de Buffalo. C’est un joueur qui patine bien et il est très bon avec la rondelle», a-t-il lancé.

«The Great One» s’est même permis d’y aller d’une prédiction quant à l’ailier de l’Océanic de Rimouski.

«Avec le sens du jeu et la vitesse qu’il a, je le vois devenir un joueur de centre au prochain niveau», a-t-il expliqué.

L’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, a ajouté qu’il désire travailler avec Lafrenière de façon à ce qu'il devienne un joueur capable d'évoluer à toutes les positions.

«Un joueur de centre se doit d’être constamment en mouvement, et c’est ce qu’Alexis doit améliorer s'il veut occuper ce rôle», a mentionné Beausoleil.

Une grosse saison en perspective

La barre est élevée pour Lafrenière alors qu’il vient de débuter la saison du bon pied lors du premier match face aux Remparts de Québec avec une récolte de deux points.

Mais Lafrenière s'assure de garder les deux pieds sur terre.

«J’essaie de ne pas trop m’en faire avec les buts et les points cette année, je me contente de travailler le plus fort possible et de rendre mes coéquipiers meilleurs et d'avoir du plaisir sur la glace, justifie-t-il. C’est ce que j’ai fait l’an passé, alors si je continue sur cette voie, les bonnes choses vont venir naturellement.»

De leur côté, les coéquipiers de Lafrenière ne s’en font pas pour lui et sont convaincus qu’il dépassera aisément la marque des 80 points de l'an dernier.

Le capitaine de la troupe de Serge Beausoleil, Charle-Édouard D’Astous sait que son adjoint pourra accomplir de grandes choses lors de cette campagne.

«Sa vision du jeu est tout simplement incroyable. Il va avoir une meilleure saison cette année, je ne suis pas inquiet.»