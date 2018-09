Steven Butler en terrain connu

Le Montréalais Steven Butler sera en terrain connu, le 6 octobre prochain, lorsqu’il montera dans le ring au Centre Vidéotron pour y affronter son compatriote Jordan Balmir.

Les deux hommes se connaissent, même que c’est Balmir qui a mis la table pour ce combat en défiant ouvertement Butler lors du gala Pascal-Bossé en juillet dernier.

«C'est un gars avec qui j'ai déjà mis les gants, on a déjà pratiqué ensemble, donc c'est sûr qu'on se prépare différemment parce qu'on sait un peu à quoi s'attendre», a expliqué Butler, vendredi, à TVA Sports.

Le pugiliste de 23 ans a également confirmé qu’il boxera à 160 livres pour les années à venir, évoquant une prise de maturité physique.

«154 c'est fini. On reste à 160, on est fort, on a monté la musculation, on va même être un gros 160 et on va faire partie de l'élite», a-t-indiqué.

