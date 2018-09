Samuel Girard : doute passager pour un champion

Champion olympique, vice-champion du monde et riche pépite du présent et de l’avenir de la courte piste au Canada ; tout ça à 22 ans. Samuel Girard demeure pourtant le dernier que l’on pourra ébranler avec la carrière florissante que l’univers du patinage de vitesse voit en lui.

Sa victoire en finale du 1000 m aux Jeux de Pyeongchang n’a pas altéré son attitude. Aussi habile avec un outil dans les mains qu’avec des patins aux pieds, amant de la forêt et des grands espaces, ses intérêts variés l’ont poussé durant l’été jusqu’à une surprenante réflexion pour un athlète de son âge : et s’il en avait assez du patin ?

«À ce moment-là, je me posais des questions. Est-ce que je continue à patiner ? Je suis champion olympique, j’ai une médaille d’or. Est-ce que j’ai accompli ce que j’avais à accomplir ? Oui, j’ai encore du potentiel, mais mentalement, suis-je prêt à sacrifier ce que j’ai envie de faire parce que j’ai des chances d’être bon ? Moi, ce n’est pas ma vision. Le jour où je n’aurai plus la motivation de patiner, ça va être terminé et je vais continuer dans quelque chose que je vais aimer et qui sera un autre champ de compétence», confiait le verbomoteur, mercredi, à l’approche du championnat canadien qui se déroule cette fin de semaine à l’aréna Maurice-Richard.

Motivation à la baisse

Girard a partagé ses questionnements avec son amoureuse et coéquipière, Kasandra Bradette, qui a elle aussi participé aux Jeux olympiques. Un voyage ensemble au Pérou, l’achat d’un terrain chez lui à Ferland-et-Boilleau et leurs projets de construction ont bousculé leurs pensées.

Le départ de l’entraîneur Derrick Campbell avec l’équipe masculine de Chine, en juin, et les semaines flottantes avant la nomination au début du mois d’août d’Éric Bédard ont activé les doutes chez l’athlète du Saguenay. L’arrivée du nouvel entraîneur l’a cependant relancé dans un nouveau cycle olympique.

«J’étais en train de perdre un peu la motivation et à me dire : est-ce que j’aime ça encore ?», avoue le double médaillé d’argent aux championnats mondiaux de 2016 et 2017.

«Moi, à tous les matins que je me lève, il faut que j’adore mon travail. Que ça me paie 150 000 $ ou 50 000 $, si c’est celui à 50 000 $ que j’aime, ça va être celui-là que je vais faire.»

«Aimer ce qu’on fait»

On sait maintenant que le tonnerre tomberait près du champion olympique qu’il le repousserait du bout du pied. S’il y avait une gloire à atteindre avec le patin, elle ne transformera pas Samuel Girard, qui s’avoue lui-même surpris par cette remise en question qu’il a eue durant l’été.

«Oui, dans un certain sens, parce que plusieurs me disent que je suis le futur du patin. Je comprends ça, mais je me demandais : suis-je encore heureux dans ce que je fais ? Pour moi, c’est le principal atout qu’il faut avoir. Il faut aimer ce qu’on fait. Si tu n’aimes pas ce que tu fais, à mon avis, tu n’es pas à la bonne place. Moi, je ne me lèverai pas le matin pour venir m’entraîner parce que le monde me dit : tu es bon, continue à patiner. Non, ce n’est pas moi.»

Prochaine réflexion du genre dans quatre ans ?

L’arrivée d’Éric Bédard a tout changé

Samuel Girard a appris comme tout le monde le 1er août qu’Éric Bédard devenait le nouvel entraîneur de l’équipe canadienne masculine. Le 2 août, il avait déjà retrouvé la motivation pour relancer sa carrière !

«Quand Éric est arrivé, avec l’envie et l’engouement qu’il avait, juste ça, ça a pris une pratique. Il nous a rentrés dedans, on a eu mal aux jambes, on était brûlés. Je me suis dit : OK, c’est pour ça que j’aime le patin. C’est juste le petit “kick” qui me manquait pour me dire que je voulais continuer encore. Let’s go, on part pour encore quatre ans, on va travailler ensemble et on va être encore meilleurs. Ça a été vraiment le déclic», raconte le patineur originaire de Ferland-et-Boilleau avec son verbe authentique.

Le succès modeste

En succédant à Derrick Campbell, parti diriger l’équipe masculine de Chine après 12 ans avec le Canada, Bédard hérite d’un combo reconnu à l’internationale en Girard et le vétéran Charles Hamelin. S’il connaît l’aîné pour avoir été son coéquipier aux Jeux de Turin en 2006, il a découvert une naïveté dans le dauphin.

«Il a besoin encore de confiance en soi. À la limite, je dirais même qu’il ne sait pas encore à quel point il est bon. Même s’il est champion olympique et sur le podium régulièrement, je veux l’amener à croire en lui», projette Bédard.

«Je ne suis pas quelqu’un qui va toujours ramener que je suis champion olympique, affirme Girard. Je ne prends pas ça pour acquis. Un bon exemple est survenu après les Jeux. J’ai été champion olympique au 1000 m, puis, trois semaines plus tard, j’ai fini 10e aux championnats du monde. Il n’y a rien d’acquis.»