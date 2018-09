Samuel Asselin échangé aux Mooseheads

Les Mooseheads de Halifax ont acquis l’attaquant Samuel Asselin du Titan d’Acadie-Bathurst, vendredi, en retour de deux espoirs, Cole Larkin et Yannic Bastarache, ainsi que d’un choix de deuxième tour au prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

C’est ce qu’a rapporté l’expert hockey junior de la chaîne TVA Sports, Mikaël Lalancette.

Asselin a inscrit 13 buts et 29 mentions d’aide pour 42 points en 48 rencontres avec les Cataractes de Shawinigan et le Titan la saison passée. Il a d'ailleurs aidé le Titan à remporter la coupe du Président et la coupe Memorial avec 11 points en 20 parties éliminatoires de la LHJMQ.

Halifax accueillera la Coupe Memorial en mai 2019.