John Tavares s’illustre à Toronto

John Tavares a réussi un doublé et les Maple Leafs ont battu les Sabres de Buffalo 5-3, vendredi, à Toronto.

Il s’agit des troisième et quatrième filets de Tavares en rencontre préparatoire. Outre le joueur de centre vedette, Chris Mueller, Pierre Engvall et Ron Hainsey ont tous déjoué Linus Ullmark. Le gardien a œuvré pendant l’ensemble de la rencontre et a fait face à 31 tirs.

Dans le camp des Sabres, Andrew Oglevie, C.J. Smith et Tage Thompson se sont inscrits à la marque.

Toutes les réussites de l’équipe américaine ont été accordées par Curtis McElhinney, tandis que Garret Sparks a été parfait.

Le Lightning l’emporte sur les Predators

À Nashville, Adam Erne a enfilé l’aiguille à deux reprises dans la victoire de 5-1 du Lightning de Tampa Bay face aux Predators.

Erne a marqué deux fois en moins de deux minutes lors du premier vingt. Boris Katchouk, Andy Andreoff et Dominik Masin ont également touché la cible pour les visiteurs.

Du côté des Predators, Roman Josi a été l’unique marqueur.

Louis Domingue a été solide devant le filet du Lightning où il a repoussé 38 des 39 tirs dirigés vers lui.

À l’autre bout de la patinoire, Pekka Rinne a accordé quatre buts sur 18 tirs tandis que Troy Grosenick a été parfait sur huit lancers.

Ryan Pulock délivre les Islanders

Ryan Pulock a trouvé le fond du filet en prolongation et les Islanders de New York ont battu les Flyers de Philadelphie 3-2, vendredi soir, au PPL Center à Allentown, dans le cadre d’un match préparatoire. Le défenseur de 23 ans a profité d’un avantage numérique pour déjouer Anthony Stolarz. Ce dernier a permis l’ensemble des buts des vainqueurs, alors qu’il a fait face à 10 tirs. Ross Johnston avait créé l’égalité en début de troisième période et Jan Kovar a inscrit l’autre filet des Islanders. Dans le camp des Flyers, Shayne Gostisbehere a ouvert la marque en première avec déjà son troisième but de la présaison. L’autre marqueur des perdants a été Travis Konecny.

Une autre défaite pour les Capitals

Les Capitals de Washington ont perdu un deuxième match en autant de soirs. Cette fois-ci, les champions en titre de la Coupe Stanley se sont inclinés 5-1 devant les Hurricanes de la Caroline, à Raleigh.

Jordan Staal et Valentin Zykov ont chacun inscrit un but et une mention d’aide pour les Hurricanes. Jordan Martinook, Martin Necas et Jaccob Slavin ont également touché la cible pour l’équipe locale.

Nicklas Backstrom a été l’unique marqueur des Capitals.

Devant la cage des Hurricanes, Petr Mrazek a concédé un but sur 10 tirs tandis qu’Alex Nedeljkovic a repoussé les huit lancers auxquels il a fait face.

À l’autre bout de la patinoire, Braden Holtby a accordé trois buts sur 18 tirs. Ilya Samsonov a quant à lui cédé une fois sur sept lancers.