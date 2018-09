Patrick Roy à TVA Sports

TVA Sports vous présente ce samedi le retour officiel de Patrick Roy derrière le banc des Remparts de Québec.

Les «Diables rouges» accueilleront alors l'attaquant Alexis Lafrenière et l’Océanic de Rimouski au Centre Vidéotron. La joute suivante du circuit Courteau présentée sur les ondes de TVA Sports impliquera à nouveau les Remparts : il s’agira de leur duel du 2 novembre contre les Tigres, à Victoriaville. Le réseau proposera six matchs de l’équipe de la Vieille Capitale et un total de 16 rencontres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en 2018-2019.

Pour sa part, l’Armada de Blainville-Boisbriand sera à l’antenne deux fois. En cette 50e campagne de la LHJMQ, TVA Sports offrira sur ses ondes les grands-rendez-vous tels les deux matchs de la Classique hivernale, les 8 et 9 février.

De plus, les duels opposant les meilleurs joueurs des trois grandes ligues au pays face à la Russie seront diffusés sur le réseau entre les 5 et 15 novembre, en plus de celui mettant en vedette les meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey le 23 janvier.

Au moins neuf matchs éliminatoires de la LHJMQ seront proposés le printemps prochain, puis TVA Sports présentera le tournoi de la Coupe Memorial, du 17 au 26 mai.

Voyez le reportage de Stéphane Turcot ci-dessus.