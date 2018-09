L'Impact serein dans le rôle de négligé

Depuis son entrée en MLS en 2015, le New York City FC jouit d’une belle réputation.

D’abord, parce qu’il s’agit de la seule équipe dans la grosse pomme - salutations aux Red Bulls, qui évoluent au New Jersey. Mais aussi parce que cette formation appartient notamment à l’un des géants d’Europe : Manchester City, l’ancien club de Bacary Sagna.

«La plupart d’entre nous à City à l’époque, on pensait à venir un jour en MLS. On pensait plus à atterrir à New York», a avoué le défenseur latéral de l’Impact de Montréal.

À l’instar de Sagna, Rod Fanni voyait New York comme un plus gros club que l’Impact avant son arrivée en Amérique. Sauf que l’arrière français préfère le rôle un peu plus effacé du onze montréalais dans ce théâtre qu’est la MLS.

«Je préfère vraiment qu’on puisse travailler sereinement parce qu’on a une équipe qui a parfois eu tendance à se relâcher quand on parlait un peu trop bien de nous, a-t-il observé. Donc je préfère rester dans l’ombre et surprendre plutôt qu’être sous les projecteurs et décevoir.»

Si le NYCFC est autant sous les projecteurs, c’est aussi grâce à son joueur étoile, David Villa, qui est d’ailleurs de retour de blessure. L’Espagnol a raté sept matchs plus tôt cette saison, dont le duel contre l’Impact. Il sera en uniforme samedi au Stade Saputo et il va sans dire qu’on le surveillera de près.

«Pour ce genre de joueur, il faut vraiment être prêt bien avant le match. Il est capable de tout. Il sait prendre les intervalles, il sait jouer dans l’entrejeu, il est capable de frapper à longue distance ou à mi-distance. Il a beaucoup d’armes, donc il faut être très, très concentré de la première à la dernière minute», a analysé Fanni.

