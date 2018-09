Les Yankees résistent face aux Orioles

Malgré une poussée de six points des Orioles de Baltimore en fin de match, les Yankees ont tenu le coup, vendredi soir, à New York, où ils l’ont emporté 10-8.

Aaron Hicks et Didi Gregorius ont chacun frappé un circuit de deux points pour l’équipe locale. Il s’agissait du 27e de la saison pour Gregorius et du 25e pour Hicks.

Luke Voit a également produit deux points pour les vainqueurs à l’aide d’un simple.

Du côté des Orioles, Austin Wynns, Renato Nunez et DJ Stewart ont frappé la longue balle.

CC Sabathia (8-7) a signé sa huitième victoire de la saison et sa 20e en carrière face aux Orioles. Le lanceur partant des Yankees a alloué deux points, six coups sûrs et trois buts sur balles en six manches, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises. Dellin Betances a assuré le sauvetage.

La défaite est allée au dossier de Yefry Ramirez (1-7) qui a accordé six points en trois manches et deux tiers.