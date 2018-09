Les Sénateurs largués après une période

Après avoir pris l’avance 2-0 en première période, les Sénateurs se sont écroulés et ont finalement perdu 5-2 contre les Blackhawks de Chicago, vendredi, à Ottawa.

Alex Formenton a ouvert la marque après six minutes de jeu. Un peu plus de cinq minutes plus tard, Matt Duchene a doublé l’avance des Sénateurs en avantage numérique. Ce fut les seuls moments de réjouissance des partisans présents au Centre Canadien Tire.

Avant la fin de l’engagement initial, Luke Johnson a inscrit les Blackhawks au tableau indicateur, alors que le défenseur Thomas Chabot était au cachot pour avoir accroché. C’est le Tchèque Dominik Kahun qui a créé l’égalité au deuxième tiers.

La dernière période a été l’affaire des visiteurs. Marcus Kruger, Andreas Martinsen et John Hayden ont fait mouche face à Filip Gustavsson. Ce dernier a effectué 14 arrêts sur 17 tirs en moins de 30 minutes de jeu. L’autre gardien des perdants a été Mike Condon. L’ancien du Tricolore a réalisé neuf arrêts sur 11 lancés.