Les Saguenéens de Chicoutimi lancent leur saison vendredi soir

Les Saguenéens de Chicoutimi ouvriront leur saison vendredi soir en recevant le Drakkar de Baie-Comeau au Centre Georges-Vézina, à Saguenay.

Une foule de 3000 personnes est attendue pour l'occasion.

«Nous aurons une meilleure équipe que l'an dernier, a analysé l'entraîneur-chef Yanick Jean. Nous allons faire des erreurs, le résultat ne sera pas parfait chaque soir, mais nous aurons la même éthique de travail. Nous avons cependant plus de vitesse, plus de talent cette année, et nous serons plus spectaculaires.»

Tout premier choix de la dernière séance de sélection, Hendrix Lapierre et son coéquipier choisi au septième rang de la première ronde, Théo Rochette, ont démontré qu'ils étaient prêts pour le hockey junior. Le défenseur russe Artyem Knyazev est aussi prometteur.

Les Saguenéens de Chicoutimi veulent surtout connaître un bon début de saison. Lors des trois dernières saisons, ils ont entrepris l'année avec des séries de défaites avant de signer une première victoire.

«On veut vraiment montrer qu'on est prêts dès le début», a lancé le capitaine Zachary Lavigne.

«Ce qui est impressionnant, c'est que l'esprit d'équipe est vraiment déjà très bon», a dit le gardien Alexis Schank, qui sera le gardien partant pour le premier match.

Les partisans interrogés à la billetterie le matin de ce premier match abondaient tous dans le même sens: les jeunes recrues des Saguenéens amènent beaucoup d'énergie et d'espoir.

«L'équipe va progresser tout au long de la saison», a prédit un partisan.