Les Astros se qualifient pour les séries

Champions de la dernière Série mondiale, les Astros ont assuré leur place en séries éliminatoires grâce à une victoire de 11-3 face aux Angels de Los Angeles, vendredi soir, à Houston.

Yuli Gurriel a produit pas moins de sept points dans la victoire des siens, dont quatre à l’aide d’un grand chelem en première manche. Le joueur de premier but est revenu à la charge en troisième manche avec un circuit de deux points. Il a poursuivi le travail en cinquième manche en claquant un simple productif.

George Springer a également frappé la longue balle pour l’équipe locale. Son 21e circuit de la saison a aussi permis à deux de ses coéquipiers de croiser le marbre.

Pour sa part, Mike Trout a frappé son 37e circuit de la saison dans la défaite.

Gerrit Cole (15-5) a obtenu la victoire. Le partant des Astros a alloué trois points et six coups sûrs en sept manches en plus de retirer 12 frappeurs sur des prises.

Andrew Heaney (9-10) a encaissé le revers.