Jean Pascal a rendez-vous avec Gary Kopas

Le boxeur Jean Pascal remontera dans l’arène le 9 novembre à Sydney, en Nouvelle-Écosse, afin d’affronter le Canadien Gary Kopas, qui fut le dernier adversaire de David Whittom, décédé au mois de mars.

La nouvelle a été confirmée par l’entreprise de promotion MG Ring Productions, vendredi après-midi.

Pascal (33-5-1) a vaincu Steve Bossé par K.-O. technique au huitième round le 20 juillet à la Place Bell. L’ancien champion mondial des poids mi-lourds tentera de savourer un troisième triomphe consécutif.

Pour sa part, Kopas (10-11-2, 5 K.-O.) a gagné ses six plus récents duels, mais il s’est surtout fait connaître pour son affrontement face à Whittom, qu’il a vaincu le 27 mai 2017. Son rival s’est retrouvé dans le coma peu après et est mort l’hiver passé.