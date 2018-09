Ilya Kovalchuk n'a rien perdu de sa magie

L'attaquant des Kings de Los Angeles Ilya Kovalchuk a marqué un superbe but, jeudi, face aux Golden Knights de Vegas.

Malgré ses 35 ans, le Russe a traversé la patinoire en déjouant trois joueurs à toute vitesse puis a mis la rondelle derrière le gardien Oscar Dansk pour compléter le tout.

Kovalchuk est revenu dans la Ligue nationale de hockey cet été après cinq saisons passées avec le SKA de Saint-Pétersbourg, en Russie.

Il a signé une entente de trois ans, d'une valeur de 18,75 millions $, avec la formation californienne.

Voyez son superbe but dans la vidéo ci-dessous.

BREAKING: Ilya Kovalchuk still has it �� pic.twitter.com/FcHiyNMzux