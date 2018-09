Esports: qui sera le «King» du Québec?

Les sports électroniques, communément appelés «Esports», sont de plus en plus populaires à travers le monde, on le sait, mais une catégorie spécifique des sports électroniques est en pleine expansion et il s'agit des jeux mobiles.

Et l'un des plus gros événements de sports électroniques sur mobile débarque à Montréal au cours des prochaines semaines. Il s'agit des Clash Nights City Championships, qui auront lieu du 21 septembre au 10 novembre, et qui auront pour but de couronner le meilleur joueur québécois du jeu Clash Royale.

Cette compétition, lors de laquelle de multiples prix seront remis aux gagnants et aux participants, sera organisée par Boréal Mobile Gaming (BMG), une organisation québécoise spécialisée en jeux mobiles et en gestion de communauté.

«Nous avons été approchés par Supercell (compagnie qui a développé Clash Royale et Clash of Clans) pour s'occuper de cet événement à Montréal puisque nous étions déjà très actifs dans la communauté des jeux mobiles et que nous avions l’expertise nécessaire, a indiqué le président de BMG, Carl Milot au TVASports.ca.

«Le marché du jeu mobile est en plein développement puisque ça touche une plus grande clientèle. Tout le monde de nos jours a un appareil mobile, ou presque.

«Lors des différentes soirées de l'événement, il y aura des invités connus mondialement dans l'univers de Clash Royale. Et en plus des qualifications, il y aura plusieurs autres activités. Ce seront vraiment des soirées incontournables pour n'importe quel adepte de jeux mobiles et plus particulièrement de Clash Royale, évidemment, mais aussi pour des néophytes qui veulent s’initier.»

Trois soirées seront dédiées aux qualifications, soit le 21 septembre ainsi que les 5 et 20 octobre. Ensuite, les 16 joueurs qui auront obtenu les meilleurs résultats se feront face lors de la finale qui sera présentée le 10 novembre. Ces quatre événements auront lieu au Gam1ng Café, sur la rue Masson à Montréal. Les portes ouvriront dès 18h chaque soir et les compétitions prendront leur envol sur le coup de 20h.

Des médailles et des prix d'une valeur de plusieurs centaines de dollars seront remis aux différents gagnants lors des soirées. Ensuite, l’ultime gagnant aura la chance d’affronter des gagnants d’autres pays pour une grande finale.

C'est l'une des premières compétitions du genre à se tenir au Québec et certainement pas l'une des dernières. C'est le début d'une nouvelle ère dans le monde des jeux mobiles.

Les grandes lignes de l'événement