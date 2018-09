Championnats canadiens sur courte piste : retour en force pour Samuel Girard

Le patineur de vitesse québécois Samuel Girard s’est imposé sur 1500 m vendredi, lors de la première journée des Championnats canadiens sur courte piste qui sont présentés à l'aréna Maurice-Richard de Montréal.

En finale, l’athlète de Ferland-et-Boilleau, qui est champion olympique sur 1000 m, a devancé Pascal Dion et Charle Cournoyer au fil d’arrivée. Dion s’est classé deuxième et Cournoyer, troisième. Charles Hamelin a dû se contenter de la quatrième place.

Le 500 m a été remporté par Cédrik Blais, de Châteauguay. Girard et Mathieu Boulay ont fini aux deuxième et troisième rangs. Quant à Hamelin, champion du monde en titre, il a été pénalisé pour un dépassement en demi-finale.

«J’ai quand même fait des bonnes courses et je me sentais bien sur la glace, a déclaré Hamelin. Parfois, dans le courte piste, les décisions vont d’un côté ou de l’autre. La fin de semaine ne fait que commencer et il reste encore quatre distances à faire, donc je vais me concentrer là-dessus et m'assurer d'être prêt.»

Macdonald et Sarault surprennent

Du côté féminin, la Britanno-Colombienne Jamie Macdonald a triomphé au 1500 m, devant la Québécoise Claudia Gagnon. Danaé Blais a complété le podium.

L’épreuve du 500 m a été l’affaire de la Néo-Brunswickoise Courtney Sarault. La Montréalaise Alyson Charles a terminé au deuxième rang, devant la Britanno-Colombienne Alison Desmarais.

«Mon 1500 m ne s'est pas bien déroulé, mais je suis revenue en force sans penser à ce qui venait de se passer, a commenté Sarault Ç’a vraiment aidé d'aller de l'avant comme ça. Maintenant je suis première du 500 m et c'est la première fois de ma vie que je réussis quelque chose du genre !»

Les épreuves se poursuivront jusqu’à dimanche à l'aréna Maurice-Richard.