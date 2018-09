CH: un troisième match préparatoire pour Jesperi Kotkaniemi face aux Sénateurs

Le jeune espoir finlandais des Canadiens de Montréal, Jesperi Kotkaniemi, disputera un troisième match préparatoire face aux Sénateurs d'Ottawa, samedi soir, au Centre Bell.

Le Tricolore a dévoilé sa formation vendredi soir.

Outre Kotkaniemi, Michael McCarron et Nikita Scherbak seront également en uniforme. Tout comme le vétéran Joel Ward, qui disputera une deuxième rencontre consécutive.

Brendan Gallagher, Jonathan Drouin et Tomas Tatar affronteront également la formation de la capitale nationale.

Carey Price et Charlie Lindgren seront les gardiens.

Du côté des Sénateurs, Mark Stone et Bobby Ryan fouleront la patinoire du Centre Bell, tout comme le plus récent premier choix de l'équipe, Brady Tkachuk.

Voici les alignements pour le match de samedi soir contre les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell.



Here are the lineups for Saturday night's game between the Canadiens and the Ottawa Senators at the Bell Centre.

