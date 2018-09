Cette semaine dans l’univers de la WWE: le retour de Brock Lesnar!

Publié aujourd'hui à 13h41

Le Poing: nouvelles et opinions sur la WWE

Plus que n’importe quel combat à Hell in a Cell, la nouvelle de la semaine est le retour de Brock Lesnar. Alors que tout le monde le croyait parti pour un bout, non seulement il a démoli la porte de la cage, mais il a aussi attaqué Braun Strowman et Roman Reigns, alors que le combat n’a pas fait de vainqueur. Un combat triple menace aura lieu à Crown Jewel en Arabie Saoudite le 2 novembre prochain. On ne sait pas pour combien de temps Lesnar sera de retour, mais à voir son physique, il est clairement en mode UFC.

On a eu droit à un excellent événement spécial dimanche dernier. Ziggler/McIntyre contre Ambrose/Rollins, Joe contre Styles, Flair contre Lynch étaient d'excellents combats. C'était aussi le meilleur combat de Ronda Rousey jusqu'à présent. Elle a très bien vendu, ses expressions faciales étaient parfaites et son attaque solide. Aucun mauvais match, vraiment, j'ai adoré Hell in a Cell!

Une preuve que les heels et les babyfaces n'ont plus d'importance à la WWE, mais c'est plutôt la réaction de la foule qui prédomine. Lio Rush interrompt un heel en Elias, avec une promo heel. Elias y va de commentaires babyfaces contre Rush. Rush est le nouveau gérant d'un babyface, Bobby Lashley. Owens, un heel, interrompt à son tour et s'en prend à Rush, qui devient babyface avec sa démonstration d'athlétisme. En bout de ligne, Elias, Rush et Owens ont réussi à avoir de la réaction des spectateurs et c’est ce qui compte maintenant.

Avec le Super Show-Down en Australie le 6 octobre, Evolution à Long Island le 28 et Crown Jewel en Arabie Saoudite le 2 novembre, c'est beaucoup d'événements spéciaux à promouvoir en même temps. Lundi, on a vraiment mis l'accent sur le Super Show-Down. On a aussi annoncé une finale pour Crown Jewel. Et certains matchs sont déjà annoncés pour Evolution.

À noter que le Mixed Match Challenge ne sera pas un tournoi par élimination comme l’an dernier, mais bien un tournoi à la ronde.

Pendant toute la durée du MMC, 205 Live sera enregistré les mardis avant SmackDown Live et diffusé les mercredis soir sur la chaîne de la WWE, dans un bloc de trois heures qui incluent la Classique Mae Young et NXT. Si vous voulez mon avis, ça fait longtemps que ça devrait être le cas.

Voici mes impressions de la troisième émission de la Classique Mae Young:

C'est en regardant Kaitlyn, qui a lutté entre 2010 et 2014 dans l'univers de la WWE, qu'on voit que le niveau de lutte a vraiment augmenté dans la division féminine. Lorsqu'elle luttait, Kaitlyn était vue comme une des meilleures lutteuses, alors que certains de ses matchs avec AJ Lee avaient épaté la galerie. En 2018, elle ne se trouverait même pas parmi les meilleures à NXT.

Toni Storm et Jimmy ont énormément de potentiel. Techniquement, elles sont excellentes, elles ont beaucoup de personnalité, mais le match manquait un peu de fluidité à certains moments. Ceci dit, c'était un très bon match. Les deux sont déjà signées par la WWE.

Xia Li a une manœuvre de finition qui est vraiment cool à regarder. Mais elle est encore très verte. Karen Q a démontré de belles choses.

Mia Yim et Allysin Kay sont toutes les deux très bonnes. C'était le meilleur match de l'émission, ceci dit, j'ai l'impression qu'on va avoir de meilleurs matchs plus loin dans le tournoi. J'ai adoré qu'on bâtisse une histoire entre les deux basée sur leur passé sur le circuit indépendant. C'était bien fait.

Le Québécois et ancien lutteur de la WWE Pierre-Carl Ouellet continue sur sa lancée depuis WrestleMania. En plus de lutter un peu partout, il a offert deux excellentes entrevues cette semaine, en compagnie de Jean-Charles Lajoie au 91.9 Sports et en compagnie de nul autre que «Stone Cold» Steve Austin sur le podcast de ce dernier.

Matchs de la semaine

Ricochet c. Pete Dunne Dolph Ziggler et Drew McIntyre c. Seth Rollins et Dean Ambrose AJ Styles c. Samoa Joe

Vidéos de la semaine

Le moment le plus fou de l’événement!

Le meilleur combat de Ronda Rousey jusqu’à présent

Résultats rapides

San Antonio, Texas

Les champions par équipe de SmackDown Live le New Day, acc. par Xavier Woods ont battu Aiden English et Rusev, acc. par Lana

Randy Orton a défait Jeff Hardy dans un match Hell in a Cell

Becky Lynch a vaincu la championne féminine de SmackDown Live Charlotte Flair pour remporter le titre

Les champions par équipe de Raw Dolph Ziggler et Drew McIntyre ont battu Dean Ambrose et Seth Rollins

Le champion de la WWE AJ Styles a défait Samoa Joe

Le Miz et Maryse ont vaincu Daniel Bryan et Brie Bella

La championne féminine de Raw Ronda Rousey, acc. par Natalya a battu Alexa Bliss, acc. par Mickie James et Alicia Fox

Le combat entre le champion Universel Roman Reigns et Braun Strowman n’a fait aucun vainqueur alors que Brock Lesnar est intervenu et a attaqué les deux lutteurs, pendant que Paul Heyman lançait du poivre de Cayenne dans les yeux de l’arbitre Mick Foley.

Vidéos de la semaine

Lio Rush rencontre Elias

Kevin Owens rencontre Lio Rush – À regarder!

Résultats rapides

Dallas, Texas

Drew McIntyre a battu Dean Ambrose

Chad Gable, acc. par Bobby Roode a défait Viktor, acc. par Konnor

Bayley, acc. par Sasha Banks a vaincu Dana Brooke

Les Authors of Pain, acc. par Drake Maverick a battu Gregory James et Barrett Brown

Le champion Intercontinental Seth Rollins a défait Dolph Ziggler

Elias a vaincu Bobby Lashley, acc. par Lio Rush, par disqualification

Ember Moon et Nia Jax ont battu Alicia Fix et Mickie James, acc. par Alexa Bliss

Le champion Universel Roman Reigns a défait Baron Corbin

Vidéos de la semaine

C’est le couronnement de Becky Lynch

Un autre excellent match impliquant Almas

La fin pour English et Rusev

Résultats rapides

Tulsa, Oklahoma

Cesaro, acc. par Sheamus a battu Kofi Kingston, acc. par le New Day

Le champion des États-Unis Shinsuke Nakamura a défait Rusev, acc. par Lana et Aiden English

AJ Styles a vaincu Andrade « Cien » Almas, acc. par Zelina Vega

Asuka, acc. par Naomi a battu Billie Kay, acc. par Peyton Royce

Résultats rapides

Tulsa, Oklahoma

Ember Moon et Braun Strowman ont battu Natalya et Kevin Owens

Charlotte Flair et AJ Styles ont défait Naomi et Jimmy Uso

Vidéo de la semaine

Une autre défense de titre pour Alexander

Résultats rapides

Tulsa, Oklahoma

TJP a battu Lince Dorado

Le champion des mi-lourds 205 Live Cedric Alexander a vaincu Drew Gulak

Vidéo de la semaine

Purrazzo fait partie de l’avenir de la division féminine

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Lacey Evans et Aliyah ont battu Dakota Kai et Deonna Purrazzo

Jaxson Ryker a défait Humberto Carrillo

Le combat entre Ricochet et Pete Dunne n’a fait aucun vainqueur suite à l’intervention de l’Undisputed Era et des War Raiders

Vidéo de la semaine

Deux vétéranes de la scène indépendante

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Kaitlyn a battu Kavita Devi

Toni Storm a défait Jinny

Xia Li a vaincu Karen Q

Mia Yim a défait Allysin Kay

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

