Alexander Ovechkin aimerait voir une équipe à Québec

Comptez le capitaine des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, parmi ceux qui aimeraient bien voir une équipe de la Ligue nationale de hockey à Québec.

Questionné à ce sujet par le Washington Post après le match face aux Canadiens de Montréal, jeudi soir au Centre Vidéotron, le Russe de 33 ans a indiqué que la ville méritait une formation du circuit Bettman.

«Pourquoi pas? Je savais que c'était une ville de hockey, a-t-il dit. Il y a beaucoup d'histoire ici et les gens s'ennuient du hockey [de la LNH].»

La bande d'Ovechkin s'est inclinée 5-2 devant le Tricolore, mais le «Tsar» a inscrit un but et une mention d'aide dans la défaite.

