Aaron Ekblad : «on va régler nos comptes plus tard»

Le défenseur des Panthers de la Floride Aaron Ekblad a vivement critiqué le geste de Max Domi à ses dépens, vendredi, laissant même entendre qu’il y aurait une revanche.

L’attaquant des Canadiens de Montréal a été suspendu pour le reste du calendrier préparatoire après avoir asséné un coup de poing au visage d’Ekblad, selon des propos rapportés par le journaliste du site web des Panthers Jameson Olive.

«C’est bête. Je crois qu’il a été stupide en commettant un tel geste. Au final, c’est du hockey. On va régler nos comptes plus tard», a réagi l’arrière de 22 ans.

Ekblad on Domi incident: “It’s dumb. I think he’s stupid for doing it. In the end it’s hockey. That’s the way it goes, scores will get settled at a later date.” pic.twitter.com/3ClZ3W2JXJ