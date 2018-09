À faire saliver l’unité défensive des Carabins

La ligne défensive des Carabins de l’Université de Montréal pourrait dicter le ton du match contre les Stingers, ce samedi, sur le terrain de l’Université Concordia.

Même si le quart-arrière des Stingers Adam Vance a réussi à mener les siens à une victoire de 33-26 face à McGill, la semaine dernière, il a été victime de huit sacs. Cette statistique a de quoi faire saliver certains joueurs défensifs des Carabins.

«Adam Vance est un quart qui peut lancer le ballon partout et à tout le monde, a reconnu l’entraîneur-chef des Carabins Danny Maciocia, vendredi. On a travaillé très fort cette semaine à l’entraînement, avec la tertiaire, pour pouvoir limiter ses options.»

Malgré les nombreux sacs dont il a été victime, Vance a très bien fait dans le match contre McGill, complétant 20 de ses 26 passes pour un total de 376 verges. Le joueur natif de la Californie a inscrit trois touchés par la voie des airs, subissant par ailleurs une seule interception. C’est la ligne offensive des Stingers qui semble parfois avoir du mal à le protéger.

«Si nous sommes capables de dominer sur la ligne de mêlée, ça va partir de là», a convenu Maciocia, en montrant une certaine confiance.

Marion et Lévesque à surveiller

Parmi les athlètes qui pourraient se mettre en valeur dans ce match contre les Stingers, le joueur de ligne défensive Benoît Marion est celui qui mène les Carabins, cette saison, avec trois sacs du quart.

«Benoît a un talent énorme, son potentiel lui sort par les oreilles, a indiqué Maciocia. C’est un gars qui croit en ses moyens. Quand il est bien physiquement et mentalement, il est capable de dominer.»

Le secondeur Jean-Philippe Lévesque, qui a aussi réussi un sac, domine pour sa part les «Bleus» avec 13 plaqués défensifs.

«Dans le cas de Lévesque, c’est une machine à plaquer, a qualifié l’entraîneur-chef. Et il veut toujours s’améliorer, il ne prend rien pour acquis. C’est un gars respecté et il est devenu l’un de nos leaders.»

- Les Carabins partagent actuellement le deuxième rang du classement avec les Stingers. Les deux équipes montrent un dossier de 2-1 et sont devancées par le Rouge et Or de l’Université Laval (3-0). Après avoir perdu leur premier match de la saison face au Rouge et Or, les Stingers ont vaincu Sherbrooke et McGill lors des deux dernières semaines.