Zach Werenski est sur la bonne voie

Le défenseur des Blue Jackets de Columbus Zach Werenski a reçu jeudi l’autorisation de s’entraîner avec contacts légers.

C’est ce qu’a indiqué le compte Twitter du site The Athletic.

Werenski a été opéré au début du mois de mai pour une déchirure à l’épaule et sa période d’inactivité était estimée à cinq ou six mois. Depuis le début du camp d’entraînement, il avait été tenu loin des séances et des matchs préparatoires de son équipe. Aussi, le site NHL.com a précisé qu’il espérait être prêt à temps pour la prochaine campagne.

Le joueur de 21 ans a inscrit 16 buts et 21 mentions d’aide pour 37 points en 77 rencontres la saison passée, sa deuxième dans la Ligue nationale de hockey. Il a ajouté trois points en six parties éliminatoires.