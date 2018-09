Une recrue qui a convaincu Patrick Roy

Quand il l’a convaincu de renoncer à ses plans d’évoluer dans la NCAA pour joindre les Remparts de Québec, Patrick Roy n’avait rien promis à Nicolas Savoie. Sauf que le jeune arrière de 16 ans a si bien fait durant le camp d’entraînement que Roy l’emploiera parmi ses quatre premiers arrières, samedi soir, pour le match d’ouverture au Centre Vidéotron.

Le choix de quatrième ronde des Diables rouges au dernier repêchage a épaté par sa constance et sa maturité sur la patinoire durant le camp d’entraînement. Samedi soir, face à l’Océanic, il aura la chance de disputer son premier match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) aux côtés du vétéran de 20 ans Étienne Verrette.

«Quand on l’a rencontré, cet été, notre plan était de l’utiliser comme huitième défenseur. On avait expliqué à sa famille qu’on voulait suivre le même plan qu’avec Marc-Édouard Vlasic, et ce dernier était d’ailleurs venu expliquer comment il avait vécu ça. Tout était clair et on n’avait pas mis la barre haute. Il l’a placée lui-même et on n’a certainement pas l’intention de le ralentir. Je ne m’attends pas à ce qu’il soit toujours constant pendant un calendrier de 68 matchs, mais s’il progresse, je serai satisfait», a mentionné Roy, jeudi.

Confiant

De son côté, le natif du Nouveau-Brunswick assure ne pas regretter sa décision d’avoir fait une croix sur une carrière universitaire avec le Providence College. Tout de même un peu surpris que son adaptation ait été si rapide, Savoie croyait en ses chances de jouer un rôle avec les Remparts dès cette saison.

«J’ai pratiqué avec des gars de la LHJMQ et Philippe Myers tout l’été. Ça m’a beaucoup aidé quand je suis arrivé ici.»

Un bel avenir

Verrette avait quant à lui entendu parler de Savoie lors de sa sélection par les Remparts. Arrivé au camp d’entraînement, il n’a pas mis de temps à comprendre que son nouveau coéquipier avait ce qu’il fallait pour jouer dans la LHJMQ, à 16 ans.

«Depuis le début du camp, il ne m’a pas déçu et m’a même impressionné. C’est un gros bonhomme pour un joueur de 16 ans, il possède un bon coup de patin, une bonne vision et est très mature pour son âge. Il a un bel avenir dans le hockey. En plus, c’est un bon coéquipier, c’est un gars avec qui on peut avoir du plaisir», estime le vétéran.

Les Remparts s’entraîneront une dernière fois ce matin avant d’entamer leur saison régulière, samedi à 15 h, face à l’Océanic de Rimouski.