Un rival à ne pas prendre à la légère

QUÉBEC – À l’aube du duel face aux Redmen de McGill, Glen Constantin souhaite que le Rouge et Or de l’Université Laval ait tiré une leçon du premier match de la saison à Sherbrooke où Laval avait signé une courte victoire contre un adversaire que tous disaient battu d’avance.

«Il ne faut absolument pas prendre McGill à la légère, a prévenu l’entraîneur-chef du Rouge et Or. Avec des gars comme Andrew Seinet-Spaulding qui est un plaqueur hors pair, Dane Wagner qui est un secondeur très actif et Jean-Philippe Hudon qui est utilisé à toutes les sauces de sa position de maraudeur, ils misent sur des joueurs de premier plan sur les trois lignes défensives. Ils utilisent beaucoup le blitz. Avant le match à Sherbrooke, on entendait que le Vert & Or avait subi plusieurs changements et n’avait pas une grosse équipe. On a eu beaucoup de difficulté (victoire de 14-1).»

Même s’ils misent sur quelques bons athlètes en offensive, notamment le receveur Rémi Bertellin et le porteur de ballon Daniel Adesegun, les Redmen sont très jeunes sur la ligne offensive. Les absences de Ludovic Morin et de Yordan Radev n’aident pas.

«On espère tirer profiter de leur ligne offensive, a indiqué Constantin. On espère mettre de la pression à seulement quatre joueurs et non pas y aller à cinq ou six joueurs.»

«McGill court plus souvent que dans le passé, de poursuivre Constantin. Les formations du nouveau coordonnateur offensif [David Lessard] ressemblent beaucoup à celles qu’il utilisait avec le Vert & Or. Ce n’est pas compliqué, mais le défi sera de porter attention aux différentes formations.»

Signes positifs

Malgré une défaite crève-cœur de 33-26, samedi dernier, face aux Stingers de Concordia, Ronald Hilaire voit des signes positifs.

«Après la défaite contre Concordia, la perception publique est que nous ne sommes pas rendus où l’on souhaiterait dans notre développement, a indiqué l’entraîneur-chef des Redmen, mais on sent à l’interne que nous avons fait de belles choses. On a connu notre meilleur match en offensive, réussi sept sacs en première demie et marqué un touché sur les unités spéciales. On pourrait être une équipe dangereuse si on maintient le rythme pendant quatre quarts.»

Contenir la ligne défensive

Hilaire connaît très bien les joueurs de ligne défensive Mathieu Betts et Vincent Desjardins pour les avoir dirigés avec l’équipe du Québec il y a quelques années.

«Notre première mission sera de contenir leur ligne défensive. Betts peut changer un match à lui seul et même chose pour Desjardins. Nos jeunes joueurs de ligne ne devront pas se laisser impressionner.»

*************************

Constantin vante la qualité de ses botteurs

Glen Constantin croit que le Rouge et Or pourrait obtenir un bon avantage sur les unités spéciales face aux Redmen en raison de la qualité des botteurs lavallois.

Les propos de l’entraîneur-chef ont été très bien reçus par le botteur de précision David Côté qui a fait mouche quatre fois en autant de tentatives lors du dernier match du Rouge et Or. «Je suis content d’entendre ça, a mentionné Côté qui a réussi ses sept tentatives de placement depuis le début de la saison. On veut être les meilleurs à chaque partie, mais c’est un petit défi de plus de savoir que le coach croit qu’on peut être avantagés.»

Nouveau rôle

Habitué d’effectuer tous les bottés dans les rangs collégiaux avec le CNDF, Côté doit s’habituer à un nouveau rôle à Laval. Il s’acquitte des bottés de précision et d’envoi alors que Dominic Lévesque effectue les dégagements.

«Ce n’est pas plus facile ou difficile de se concentrer sur une seule tâche, mais c’est différent puisque je suis moins sollicité, a-t-il expliqué. À Sherbrooke, j’ai fait un placement en début de match et j’ai embarqué sur le terrain seulement trois ou quatre fois pendant tout le match. Quand il y a une longue pause, ça peut être facile de décrocher, mais tu dois rester concentré. Sur les lignes de côtés, je fais du vélo stationnaire et je m’échauffe. Quand l’offensive connaît du succès, je suis plus occupé. C’est Dominic qui est plus occupé quand l’offensive éprouve des difficultés.»

Ronald Hilaire convient que les unités spéciales joueront un rôle très important. «On ne pourra pas se permettre d’être constamment refoulés comme ce fut le cas l’an dernier au PEPS où nous avions accordé plusieurs touchés de sûreté, a souligné le pilote des Redmen. Findlay Brown a gagné en maturité physique et il a gagné en puissance. Ses dégagements sont meilleurs cette année. Quant à ses bottés de précision, cela n’a jamais été un problème.»

Maintenir le rythme

Auteur de son meilleur match en carrière le 8 septembre à Montréal alors qu’il a réussi 11,5 plaqués, dont 11 en solo et deux sacs, Daniel Basambombo peut-il offrir le même genre de performance lors de la prochaine rencontre ?

«Je veux maintenir le même rythme, a indiqué le secondeur de 3e année. J’ai eu ma chance contre Montréal et je veux garder la confiance des entraîneurs. McGill mise sur un porteur de ballon très athlétique (Daniel Adesegun) et qui possède une bonne vitesse. On le respecte, même chose pour le quart-arrière. On ne doit jamais être trop confiant.»