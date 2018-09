Un joueur des Carabins suspendu pour avoir plaqué à la tête

Hugo Hurtubise, des Carabins de l’Université de Montréal, a écopé d’une suspension d’un match pour un plaqué à la tête à l’endroit de William Flamand, du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

Sur la séquence survenue au 4e quart du match de samedi dernier en Estrie, le demi défensif des Carabins a écopé d’une pénalité de 25 verges pour son plaqué à la tête à l’endroit du receveur du Vert & Or.

Quand un joueur écope de ce type de pénalité, la bande vidéo se retrouve automatiquement sur le bureau du commissaire du RSEQ Benoît Doloreux et aucune plainte n’est nécessaire.

Doloreux a tranché lundi et Hurtubise n’affrontera pas les Stingers de Concordia, samedi.

Maciocia comprend

L’officiel peut expulser le joueur fautif s’il juge que le geste est intentionnel. Quant à Flamand, le Vert & Or profite d’une fin de semaine de congé, ce qui lui donnera une plus longue période pour récupérer avant le prochain match.

« On comprend et on accepte la décision du commissaire, a mentionné l’entraîneur-chef des Carabins, Danny Maciocia. Nous ne sommes pas en désaccord. Le joueur de Sherbrooke a été frappé à la tête. Nous sommes sensibles à la question de la sécurité des joueurs et on doit protéger les jeunes.

«C’est une séquence où tout s’est passé très rapidement, de poursuivre Maciocia. Avec un angle différent pour plaquer, il aurait pu mettre ses bras autour des hanches du receveur et cela aurait été complètement différent.»

Tout comme Flamand, Hurtubise n’est pas revenu au jeu.

«Hugo a plaqué le joueur de Sherbrooke à la tête, mais avec son épaule, a affirmé le pilote des «Bleus». Blessé à l’épaule, il est demeuré au sol et c’est pourquoi il n’est pas revenu au jeu.

«Ça me déçoit pour le kid parce que ce n’est pas son style et que c’est un bon jeune, mais ça va être une belle leçon pour tout le monde», d’ajouter Maciocia.