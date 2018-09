Tommie Campbell s'entend pour deux ans avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont annoncé jeudi avoir prolongé le contrat du demi défensif Tommie Campbell pour les deux prochaines saisons.

«Tommie est l'un des piliers de notre unité défensive et un leader de notre formation et nous sommes très heureux de son engagement pour les deux prochaines saisons», a indiqué le directeur général Kavis Reed, par voie de communiqué.

«Il a rapidement assimilé notre système de jeu et il n'y a aucun doute que la présence de ce joueur fait de nous une meilleure équipe.»

Campbell s'est joint aux Alouettes en février dernier alors qu’il était joueur autonome. L’Américain de 31 ans avait passé les deux saisons précédentes avec les Stampeders de Calgary.

En 11 matchs cette saison, il a réalisé 20 plaqués, une interception, un échappé provoqué et deux passes rabattues. Au cours de sa carrière dans la LCF, Campbell a réussi 128 plaqués défensifs et six interceptions en 46 matchs. Il avait été nommé au sein de l’équipe d’étoiles de la ligue en 2016.

Campbell a été sélectionné en septième ronde par les Titans du Tennessee lors du repêchage de la NFL de 2011. Il a disputé 44 rencontres dans le circuit américain avec les Titans et les Jaguars de Jacksonville.