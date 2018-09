Tiger Woods et Rickie Fowler à égalité en tête

Tiger Woods et Rickie Fowler se retrouvent à égalité en tête au terme de la première ronde du Championnat du circuit de la PGA, qui était disputée jeudi, à Atlanta en Géorgie.

Les deux golfeurs américains ont joué 65, soit cinq coups sous la normale.

Woods s’est rapidement ressaisi après avoir commencé sa journée avec un boguey. Le golfeur de 42 ans a réussi quatre oiselets sur le parcours d’East Lake, avant de conclure avec un aigle au 18e trou.

L’Américain, qui a effectué un retour en force cette année sur le circuit, tente de mettre la main sur un premier titre lors d'un événement de la PGA depuis le mois d’août 2013. Il est venu bien près d’y parvenir en août dernier au Championnat de la PGA, où il a terminé deuxième derrière son compatriote Brooks Koepka.

Jusqu’à ce jour, Woods possède 79 titres dont 14 du Grand Chelem.

Il occupe présentement le 21e rang mondial.

Une chaude lutte

De son côté, Richie Fowler a entrepris la dernière épreuve de l’année sur le circuit de la PGA avec six oiselets et un boguey. Détenteur du neuvième rang mondial, l’athlète de 29 ans est en quête d’un cinquième titre en carrière sur le circuit et d’un premier cette saison.

L’Américain Gary Woodland et l’Anglais Justin Rose suivent tout juste derrière, au troisième rang, avec un pointage de 66 (-4).

Pour leur part, l’Irlandais Rory McIlroy ainsi que les Américains Justin Thomas et Tony Finau se retrouvent à égalité au cinquième rang après avoir disputé une ronde de 67 (-3).

Champion en titre du tournoi qui regroupe les 30 meilleurs golfeurs de l’année sur le circuit, l’Américain Xander Schauffele a conclu la journée au huitième rang, à égalité avec trois concurrents. Il a retranché deux coups à la normale de 70.

Aucun Canadien ne participe à l’événement.