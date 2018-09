Suspension de la Russie levée: Laurent Dubreuil se «sent blasé»

«Je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir eu beaucoup de changements. Ma confiance envers la propreté du système russe n'est pas revenue et quand il va y avoir des Russes sur la ligne, je n'ai pas l'impression qu'ils vont être plus propres qu'il y a deux ou trois ans.»

Ardent défenseur d'un sport sans dopage, le patineur Laurent Dubreuil a vu sa confiance ébranlée de nouveau en apprenant la levée de la suspension de la Russie approuvée jeudi par la commission exécutive de 12 membres de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Cette décision de l'AMA survient malgré un tollé de protestations soulevé par les mouvements contre le dopage et par plusieurs athlètes de partout dans le monde, tous sports confondus, au cours des derniers jours. L'ex-fondeuse canadienne et championne olympique, Beckie Scott, avait notamment claqué la porte de l'AMA en guise de protestation, en fin de semaine dernière, en quittant son poste au comité de révision de la conformité.

«Je me sens blasé», a commenté Dubreuil, un spécialiste des épreuves de sprint en patinage de vitesse de longue piste.

«C'est décourageant»

L'athlète originaire de Lévis, qui a terminé 18e au 500 mètres des Jeux de Pyeongchang, oeuvre dans un sport souvent associé aux histoires de dopage, notamment de la part de la Russie. Le double détenteur des records du monde au 500 m et au 1000 m, Pavel Kulishnikov, avait été privé d'une participation aux Jeux olympiques de Sotchi en raison d'une suspension de deux ans.

Il n'avait pas été autorisé non plus à participer à ceux de Pyeongchang sous la bannière «Athlètes olympiques de Russie (OAR)» avec les 168 athlètes de son pays ayant convaincu le Comité international olympique de leur intégrité.

«Plus je pense aux injustices auxquelles les athlètes propres font face, plus c'est décourageant. Alors, ce n'est pas en me décourageant que je vais arriver à mes résultats. Pour être honnête, j'essaie de ne pas trop suivre ça. Je n'étais pas au courant ce matin que c'était officiel. J'essaie de ne pas trop y penser parce que ma seule préoccupation comme athlète, c'est de me présenter sur la ligne dans l'espoir de battre tout le monde», a affirmé Dubreuil, qui avait terminé deuxième au classement final du 500 m de la Coupe du monde en 2014-2015.