Roberto Luongo: la santé et les séries

Il y a les traditionnels vœux du Nouvel An. Pour les plus jeunes, c’est le classique, du succès dans tes études. Pour les plus vieux, c’est de la santé. À 39 ans, Roberto Luongo n’a rien d’un grand-père, mais il est quand même le doyen des gardiens de la LNH.

En date du 19 septembre, Bob Boughner a déjà émis un souhait pour son gardien même si nous nous retrouvons encore loin du 1er janvier.

«Roberto doit rester en santé, c’est la clé pour nous, a mentionné l’entraîneur en chef des Panthers, à quelques heures du match préparatoire contre le Canadien au Centre Bell, mercredi. Cet été, c’était la première fois qu’il pouvait s’entraîner librement sans se remettre d’une blessure.»

«Il a eu plusieurs bons mois pour se préparer pour le marathon d’une saison dans la LNH, a continué Boughner. Roberto est plus âgé et il veut vraiment conduire cette équipe en séries, c’est son but. Il n’a plus une tonne de saisons devant lui. Nous devrons gérer son temps de jeu intelligemment avec Robb Tallas, notre entraîneur des gardiens. Mais Lou est probablement le meilleur juge, il sait quand il a besoin de repos. Nous avons aussi un bon adjoint en James Reimer et nous avons ajouté Michael Hutchinson. Il y a de la profondeur à cette position.»

À ses deux dernières saisons, Luongo a passé beaucoup trop de temps à l’infirmerie. Il a porté son masque et ses grosses jambières pour seulement 35 matchs l’an dernier et 40 matchs en 2016-2017.

«Je suis en santé, j’ai eu une bonne préparation au cours de l’été, a noté le gardien originaire de Saint-Léonard. Il y a un peu plus de travail à faire avec l’âge, mais je me sens bien. J’ai hâte à cette nouvelle saison.»

Jeune et bonne équipe

Depuis son retour en Floride au mois de mars 2014, Luongo a participé une seule fois aux séries. C’était en 2016 sous la gouverne de Gerard Gallant. Malgré la présence de trois canons dans la division Atlantique avec le Lightning de Tampa Bay, les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston, Luongo a bon espoir de ramener les siens dans la danse du printemps.

«C’est l’objectif de participer aux séries, a-t-il précisé. L’an dernier, nous avons manqué les séries par un seul point. C’était triste de rater les séries après une aussi belle poussée en fin de saison. Mais nous ne voulons pas oublier ce sentiment de déception qui nous envahissait au dernier jour. Nous devons connaître un bon départ.»

Près des 500 victoires

Avec 471 victoires depuis ses débuts dans la LNH avec les Islanders de New York en 1999-2000, Luongo se retrouve au quatrième rang de l’histoire derrière Martin Brodeur (691), Patrick Roy (551) et Ed Belfour (484).

D’ici les prochains mois, il pourrait donc devenir le troisième gardien seulement à atteindre le plateau des 500 victoires.

«Ce serait agréable, mais ce n’est pas un objectif, a-t-il répliqué. Je veux me concentrer à rester en santé et limiter les blessures. Si je fais ça, nous gagnerons des matchs et nous risquons de participer aux séries. Du même coup, les victoires arriveront.»

«Pour dire la vérité, je connaissais plus ou moins mon nombre de victoires en carrière. Les journalistes me rappellent souvent la statistique !»

Il est donc à 29 victoires du chiffre magique. S’il y parvient cette saison, les Panthers auront de bonnes chances de participer aux séries. Tout le monde serait heureux.