Remontée victorieuse des Wildcats face au Titan

Les Wildcats de Moncton ont touché la cible deux fois en moins de deux minutes au troisième vingt, jeudi soir, à Bathurst, où ils ont finalement disposé du Titan d’Acadie-Bathurst par la marque de 3-1.

Alors que le Wildcats étaient menés 1-0, Dylan Seitz a nivelé les chances avec moins de huit minutes à faire au temps réglementaire. Quelques instants plus tard, Tristan Dejong a inscrit le but victorieux pour les visiteurs en complétant le travail de Mika Cyr et de Jordan Spence.

Cyr a ensuite scellé l’issue de la rencontre en marquant dans un filet désert.

Adam Capannelli a obtenu deux mentions d’aide dans la victoire des siens. Cyr a également terminé l’affrontement avec une récolte de deux points.

Keenan MacIsaac a été l’unique marqueur chez le Titan. Il a secoué les cordages au milieu du deuxième engagement.

Francis Leclerc a bloqué 33 des 34 tirs dirigés vers le filet des Wildcats. À l’autre bout de la patinoire, Andrew MacLeod a réalisé 36 arrêts.