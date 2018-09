Quincy Amarikwa fait ce qu’il faut

Quincy Amarikwa n’était pas sur le terrain jeudi matin, mais pas besoin de s’inquiéter, il sera bien à son poste samedi soir contre New York City FC, il n’est pas blessé.

Il appert qu’il n’est pas encore complètement adapté aux méthodes d’entraînement qui semblent être radicalement différentes de celles préconisées à San Jose.

«Il est arrivé chez nous avec un besoin de travailler un peu plus pour être plus en forme et depuis les quelques semaines qu’il est avec nous, il a franchi des paliers. Je suis satisfait et il faut continuer», a expliqué Rémi Garde.

«Je voulais juste m’assurer d’être prêt physiquement pour le week-end, a expliqué Amarikwa. Il y a eu beaucoup de changements pour moi et mon corps s’ajuste. Je m’habitue au régime d’entraînement et au système mis en place ici.»

À défaut d’un marqueur, Rémi Garde a déjà mentionné qu’il souhaitait compter sur un attaquant pouvant contribuer autrement et il a obtenu exactement ça avec Amarikwa.

«Il a bien apporté à l’équipe dans le profil que je souhaitais, a mentionné l’entraîneur-chef. Je l’ai bien regardé avant de le prendre, c’est un joueur qui n’avait pas marqué depuis longtemps.»

Garde s’est aussi basé sur l’expérience vécue à San Jose, où Amarikwa ne faisait plus partie des plans et jouait peu.

«Je me suis dit qu’il avait certainement soif de revanche. Il n’était pas dans une très bonne position dans son club précédent.»

Altruiste

Amarikwa a inscrit son premier but en plus de deux ans contre l’Union, samedi dernier, mais c’est surtout ce qu’il fait sans le ballon qui le démarque.

«J’avais vu un joueur très généreux, très puissant, très tonique et je lui demande de jouer sur ses qualités, a indiqué Garde. Il a aussi un côté très altruiste comme Matteo [Mancosu]. Forcément, ça, ça me plaît aussi.»

La chimie s’est vite installée entre Amarikwa, Ignacio Piatti, Alejandro Silva et Saphir Taïder. Ce n’est pas étonnant, l’attaquant se met au service de ses coéquipiers.

«Mon travail est de comprendre ceux qui m’entourent, explique Amarikwa.

«Je me définis comme un joueur d’utilité et ça veut dire que je m’affaire à permettre à ceux qui m’entourent d’avoir du succès.»

Sagna retrouve un vieux complice à New York

Bacary Sagna sera en terrain connu quand il regardera le banc de New York City FC, samedi soir.

Il retrouvera un visage très familier, celui de Domènec Torrent, qui dirige désormais NYCFC depuis que Patrick Vieira a quitté pour prendre la barre de Nice, en Ligue 1, au cours de l’été.

«C’était l’entraîneur adjoint quand j’étais à Manchester City, a rappelé Sagna. C’est quelqu’un que j’apprécie énormément, quelqu’un qui prise le beau jeu, ça va faire un beau match et il va faire en sorte que son équipe joue au foot.»

Torrent est l’acolyte de Pep Guardiola dont il a été l’adjoint à Barcelone, Bayern Munich et Manchester City avant de franchir l’Atlantique.

Sagna sait exactement quel genre d’équipe affectionne Torrent.

«Ça va être assez compliqué parce qu’ils vont tenter d’avoir la possession du ballon.»

«C’est une bonne équipe et qui a bien évolué au cours des dernières saisons.»

Le plus drôle dans tout ça, c’est que Sagna affronte l’équipe pour laquelle il croyait un jour jouer s’il devait joindre la Major League Soccer (MLS).

«La plupart d’entre nous à l’époque, on pensait à venir un jour en MLS et on pensait plus atterrir à New York City.»