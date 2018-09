Moment spécial pour Alexandre Alain

Membre en règle de l’organisation du Canadien de Montréal depuis la fin avril, Alexandre Alain vivra le privilège de faire ses débuts professionnels dans sa ville, quand son équipe sera de passage au Centre Vidéotron, jeudi soir, face aux Capitals de Washington pour un match préparatoire.

L’alignement complet n’était toujours pas connu au moment d’écrire ces lignes, mais le Tricolore a confirmé qu’Alexandre Alain allait vivre son baptême de feu dans sa cour.

En plus d’Alain, la présence de Brendan Gallagher, Phillip Danault, Charles Hudon, Tomas Tatar et du troisième choix au total du dernier repêchage, Jesperi Kotkaniemi, a été confirmée.

«Juste de jouer avec l’uniforme du Canadien, c’est quelque chose qui est déjà spécial en match présaison. Mais en plus, de pouvoir le faire dans la ville où je suis né et où ma famille et mes amis habitent toujours, ça rend ce moment encore plus spécial», a confié Alain lors d’un entretien téléphonique.

«C’est un stress de plus, mais c’est un bon stress. Si tu m’avais demandé n’importe quelle partie que j’aurais voulu jouer, je t’aurais dit celle-là. Mon but est de me faire valoir auprès de l’organisation, et de pouvoir le faire à la maison, c’est encore une motivation de plus», a-t-il ajouté.

Un camp motivant

L’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand et des Olympiques de Gatineau avait déjà trempé dans la marmite du hockey professionnel lorsqu’il avait été invité dans les dernières années au camp du Lightning de Tampa Bay et des Ducks d’Anaheim. Il assure toutefois que sa présente expérience à Montréal n’a rien à voir avec ce qu’il a vécu au préalable.

«Mon état d’esprit est différent. J’étais plus jeune et maintenant je me sens plus mature. J’ai signé un contrat avec l’organisation et je sens que j’en fais vraiment partie. Les dirigeants ont de l’intérêt envers moi, c’est vraiment différent», s’est réjoui l’attaquant de 21 ans, qui a brillé avec l’Armada l’an dernier, récoltant 87 points en 65 matchs.

Au Centre Vidéotron, Alain entend tout donner pour ne pas passer inaperçu.

«Je suis un joueur énergique, combatif. Je veux montrer que je suis compétitif à chaque présence et que je peux gagner mes batailles à un contre un en essayant d’apporter de l’offensive, tout en étant efficace défensivement. Mon style de jeu ne changera pas par rapport à mon style junior, même s’il y aura une période d’adaptation.»

Ovechkin et Kuznetsov en uniforme?

Par ailleurs, tout laisse croire que les amateurs de Québec devraient être choyés contrairement à certaines des années passées en frais de présence de joueurs vedettes. Un porte-parole des champions de la Coupe Stanley a mentionné que les canons Alexander Ovechkin et Evgeni Kuznetsov sont censés être de la partie.

L’équipe n’avait pas confirmé le tout au moment de mettre sous presse, mais les deux joueurs vedettes n’ont pas porté l’uniforme lors des deux premiers matchs préparatoires de l’équipe.

Ovechkin avait fait un malheur à Québec au printemps 2008 lors du Championnat mondial, avec la Russie.