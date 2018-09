Max Domi devra s'expliquer

Max Domi a été convoqué à une audience par le département de la sécurité des joueurs, jeudi, pour son geste à l'endroit d'Aaron Ekblad, des Panthers de la Floride, en troisième période de la rencontre de mercredi entre les deux équipes.

L'attaquant des Canadiens de Montréal répliqué au défenseur adverse après que ce dernier lui ait donné un coup de bâton près de la bande. Le numéro 13 du CH lui a asséné plusieurs coups de poing, l'expédiant au sol.

Domi a écopé d'une punition majeure ainsi que d'une inconduite de match à la suite de l'incident.

Selon le département de la sécurité des joueurs, Ekblad, qui n'a pas laissé tomber les gants, était vulnérable, puisqu'il ne s'attendait pas être frappé.

Montreal’s Max Domi will have a hearing tomorrow for roughing/ punch to an unsuspecting opponent against Florida’s Aaron Ekblad.