Les Athletics pulvérisent les Angels

Marcus Semien a produit cinq points dans l’écrasante victoire de 21-3 des Athletics face aux Angels de Los Angeles, jeudi, à Oakland.

Le joueur d’arrêt-court de l’équipe locale a claqué trois coups sûrs, dont un simple de deux points et un double de trois points.

Stephen Piscotty a également brillé dans la victoire des siens avec une production de quatre points. Le voltigeur a d’abord claqué son 26e circuit de la saison, bon pour trois points, en troisième manche. Il a enchaîné en quatrième avec un simple productif.

Nick Martini et Chad Pinder ont aussi frappé la longue balle pour les favoris de la foule.

De son côté, Mike Trout a réussi son 36e coup de canon de la saison dans la défaite.

Edwin Jackson (6-3) a signé la victoire. En cinq manches et un tiers, il a concédé deux points, trois coups sûrs et autant de buts sur balles, en plus de retirer sept frappeurs sur des prises.

Matt Shoemaker (2-1) a encaissé le revers après avoir accordé cinq points en deux manches et deux tiers.