L’Armada, une équipe qui laissera tout sur la patinoire

L’Armada de Blainville-Boisbriand amorcera vendredi sa saison régulière 2018-2019 et, parole de l’entraîneur Bruce Richardson, l’équipe n’aura pas tendance à lésiner sur l’effort.

Durant sa carrière de joueur, Richardson était un athlète combattif qui ne laissait pas un pouce à l’adversaire. Il va sans dire qu’il tentera d’inculquer la même attitude à ses troupiers.

«Il y a de bonnes chances que l'équipe ressemble à la manière dont je jouais, mais ça prend plusieurs ingrédients pour avoir du succès au niveau junior, a-t-il expliqué, jeudi, en entrevue à TVA Sports. C'est sûr qu'il faut de l'intensité, de la passion et de l'émotion, mais il faut aussi être discipliné. J'aime aussi l'offensive, qu'on appuie l'attaque, et qu'on joue sur 200 pieds.»

«Mais oui, on risque de voir une équipe qui travaille extrêmement fort (...) mais je pense que c'était déjà l'identité que l'Armada avait et que c'est un peu pour ça qu'on est allé me chercher», a-t-il ajouté.

L’Armada affrontera les Tigres de Victoriaville, vendredi, à Blainville.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.