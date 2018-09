La Place Bell devient le nouveau domicile des Canadiennes

Les Canadiennes de Montréal disputeront désormais la majorité de leurs matchs locaux à la Place Bell de Laval.

L’équipe de la Ligue canadienne de hockey féminin, qui jouait la plupart de ses rencontres à l’aréna Étienne-Desmarteau, a précisé jeudi, dans un communiqué, qu’elle tiendra ses entraînements quotidiens à l’intérieur de son nouveau domicile, en plus d’y assurer ses opérations régulières. Les joueuses de la formation auront un vestiaire et un accès aux installations de la Place Bell. De plus, quelques joutes auront lieu sur la glace communautaire de la Cité de la culture et du sport de Laval, qui est également située dans l'amphithéâtre.

«Le hockey féminin a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années autant au niveau amateur qu’au niveau professionnel, et nous sommes ravis de pouvoir contribuer à la quête des Canadiennes qui est de faire croître le hockey féminin et de développer les meilleures joueuses de hockey féminin au monde», a mentionné Mark Weightman, vice-président du développement et des opérations de la Place Bell et du Rocket de Laval.

«Avec neuf joueuses issues des équipes nationales dans leur alignement, et plusieurs autres joueuses élites prometteuses, les Canadiennes font partie de l’élite mondiale du hockey et la Place Bell fournira un site d’entraînement dont elles ont besoin et la visibilité qu’elles méritent.»

Premiers rendez-vous

Lors de leur premier week-end à la maison, les Canadiennes accueilleront l’Inferno de Calgary le 13 octobre, à 18h30, à l’aréna du Rocket. Ce match fera partie d’un programme double présenté à cet endroit, car la filiale du Canadien de Montréal affrontera les Devils de Binghamton à 15h. Les Canadiennes joueront également le lendemain sur la glace communautaire de la Place Bell.

«Nous sommes extrêmement excitées d’héberger notre programme à la Place Bell, de jouer devant des nouveaux partisans et de tisser nos liens avec la communauté de hockey locale de Laval. C’est une nouvelle ère pour les Canadiennes et nous avons une équipe de rêve qui est prête à briller sur la grande scène», a indiqué la directrice générale des Canadiennes, Meg Hewings.

«C’est avec enthousiasme et fierté que nous accueillons les Canadiennes sur les deux glaces de hockey de la Place Bell. Nous sommes persuadés qu'elles auront beaucoup de bonheur à jouer dans leur nouvelle maison et à partager leur passion du hockey avec les spectateurs. Notre infrastructure de haut niveau sera tout indiquée pour ce calibre de jeu», a ajouté Christiane Hémond, directrice générale de la Cité de la culture et du sport de Laval.

Les éléments-clé de retour

Par ailleurs, les Canadiennes ont confirmé le retour des attaquantes Marie-Philip Poulin, Hilary Knight et Mélodie Daoust, ainsi que de la défenseuse Lauriane Rougeau, en 2018-2019.

Parmi elles, Knight avait rejoint la formation pour le dernier match de la plus récente campagne et les séries éliminatoires. Elle a aussi gagné la médaille d’or aux Jeux olympiques de Pyeongchang avec les États-Unis.

Également, l’équipe montréalaise misera sur l'arrivée de l’attaquante Jillian Saulnier et de la gardienne Geneviève Lacasse, toutes deux acquises de l’Inferno de Calgary plus tôt cet été. En incluant Sarah Lefort, Erin Ambrose et Emerance Maschmeyer, les Canadiennes compteront sur huit membres du programme national canadien.

Le club montréalais a amorcé son camp d’entraînement mardi. Celui-ci se terminera le 28 septembre.