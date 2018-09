Publié aujourd'hui à 20h17

Mis à jouraujourd'hui à 20h25

Un an après sa spectaculaire inauguration, la Coupe Laver est de retour.

TVA Sports diffusera les trois journées de compétition, les 21 et 22 septembre, entre 14h00 et 23h00, ainsi que le 23 septembre, entre 13h00 et 20h00.

Si j’utilise le terme «spectaculaire inauguration», c’est que malgré les éternelles critiques pour ce genre de tournoi sans réel enjeu, les amateurs de tennis sont toujours bien servis en voyant ces gros noms s’affronter. Et le spectacle était au rendez-vous, ça, personne ne peut le nier.

Ce tournoi d’exhibition met en vedette plusieurs vedettes du tennis mondial masculin

Pour tout savoir sur le format et sur la première édition, je vous invite à y lire le texte que j’avais publié sur mon blogue, il y a un an, très exactement.

Les alignements 2018 de l’équipe «Europe» et de l’équipe «Monde» sont les suivants, avec l’actuel rang mondial entre parenthèses

Équipe Europe

Roger Federer (2)

Novak Djokovic (3)

Alexander Zverev (5)

Grigor Dimitrov (7)

David Goffin (11)

Kyle Edmund (16)

Équipe Monde

Kevin Anderson (9)

John Isner (10)

Diego Schwartzman (14)

Jack Sock (17)

Nick Kyrgios (27)

Francis Tiafoe (40)

Six membres du top 10 s’y trouvent.

Six pays différents sont représentés dans l’équipe «Europe». Et les sélections de trois Américains dans l’équipe «Monde» s’expliquent facilement par l’emplacement de l’édition 2018, Chicago, États-Unis d’Amérique...Les trois autres viennent de trois contrées fort distantes. Au sein de l’équipe «Europe», six pays sont représentés.

Où sont Rafael Nadal, Juan Martin Del Potro, Marin Cilic, Dominic Thiem, Kei Nishikori ?

Ils guérissent des blessures (Del Potro est remplacé par Tiafoe) ou ils ont choisi de ne pas y aller. Où ils n’ont tout simplement pas été choisis. Car avec 12 places, c’est clair que pour toutes ces raisons, les 12 meilleurs joueurs mondiaux ne pourront pas être présents. Comme lors de la première édition... comme lors des prochaines éditions.

Le seul qui sera probablement toujours là, du moins jusqu’à sa retraite, c’est bien un des instigateurs-organisateurs-promoteurs-idéateurs, j’ai nommé Roger Federer. Et c’est parfait comme ça puisqu’il EST : Monsieur Tennis. Parce que c’est le G.O.A.T. (Greatest Of All Time).

Et lorsqu’il ne jouera plus, il en sera un des capitaines, remplaçant probablement Björn Borg qui, malgré son aura de légende, n’aurait jamais dû être nommé à ce poste. Il n’a ni charisme, ni sens du spectacle, ni ...rien à dire, de toute façon. Ce n’est pas sa personnalité et ça le fait cruellement mal paraître.

J’avais d’ailleurs abordé ce sujet dans mon éditorial consacré au bilan de la première édition.

Et enfin, histoire de vous remettre dans le bain, voici les résultats progressifs du tournoi pour ceux qui aimeraient revivre, en chiffres exacts, la première édition à Prague, en septembre 2017.

C’est un rendez-vous, vendredi et samedi, dès 14h00 et 20h00, ainsi que dimanche, dès 13h00.