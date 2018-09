Joël Teasdale : celui dont personne ne parle

Publié aujourd'hui à 18h21

Mis à jouraujourd'hui à 18h30

La beauté des camps d’entraînements dans la LNH, c’est de voir de jeunes joueurs se faire un nom.

Chez les Canadiens, il y en a un qui passe sous le radar, mais qui représente probablement la plus belle histoire du camp. C’est un québécois d’âge junior, de 19 ans, qui a été invité au camp, donc sans contrat.

Je parle de Joel Teasdale qui a disputé son premier match préparatoire dans la LNH mercredi soir et très peu de choses ont été écrites sur lui par la suite.

Pourtant il a disputé un match sans faille et a réussi à impressionner ses entraîneurs.

Jamais repêché et pourtant

Lorsque l’Armada a eu la chance de le repêcher Joel Teasdale en 2015, Joel Bouchard s’est assuré d’avancer au repêchage, soit de la 16e à la 13e position.

Depuis, on me dit que Bouchard ne l’a jamais lâché. Il a été extrêmement exigeant envers lui et Joel Teasdale en redemandait, sans jamais se plaindre de son sort.

Mais ce ne fut pas suffisant pour impressionner les dépisteurs de la LNH qui ne l’ont complètement ignoré aux deux derniers repêchages.

Pas assez flamboyant probablement aux yeux des équipes de la LNH qui tentent souvent de frapper des coups de circuit lors d’un repêchage.

Pourtant il est évident que le jeune homme originaire de Ste-Julie a un bel avenir devant lui. Juste dans le match d’hier soir, il a prouvé qu’il voulait patiner sans problème avec les meilleurs joueurs des Panthers. Son jeu en zone défensive était digne d’un jeune vétéran de la LNH et il a obtenu cinq mises en échec en un peu plus de onze minutes de jeu.

Bref, si les entraîneurs baissaient leurs décisions uniquement au mérite, Joel Teasdale aurait très certainement la chance de se faire valoir dans un autre match préparatoire.

Ce n'est pas tout

Alors je le répète, Joel Teasdale n’a jamais été repêché même si son entraîneur chez l’Armada, Joel Bouchard et son agent, Pascal Leclaire, ont tenté de convaincre le plus de dépisteurs possible qu’il allait devenir un incontournable.

Pourtant cette année, lorsqu’équipe Canada junior a fait son camp d’été au mois d’août, l’entraîneur Tim Hunter l’a utilisé à profusion et l’a adoré.

Aujourd’hui il semble assez évident, à moins d’une catastrophe, qu’il participera au prochain Championnat du monde de hockey junior.

Mais pour Joel Teasdale, il ne pense pas à son avenir à long terme, mais à ce qu’il soit faire pour demeurer le plus longtemps possible avec les Canadiens.

Peu importe ce qui l’attend dans les prochains jours, il est évident que Marc Bergevin va lui offrir un contrat pour s’assurer de garder ses services.

